İdrar yolu enfeksiyonunun özellikle küçük kız çocuklarında sık görülen bir enfeksiyon türü olduğunu ileten Uzm. Dr. Fikret İşbilir, “Çocuklar ishal, bez kullanımı, pişik gibi nedenlerle kolaylıkla bu hastalığa yakalanabilir, kendilerini ifade edemediklerinden hastalık fark edilmezse ve doktora gidilmezse ilerleyerek böbreklere zarar verebilir” diye konuştu.

“KIZ ÇOCUKLARINDA DAHA YAYGIN”

Normal şartlarda idrarda herhangi bir bakteri, mantar ya da virüs bulunmaz. Ancak idrar yoluna herhangi bir nedenle mikrop girişi olduğunda idrar yolu enfeksiyonu oluşur. İdrar yolu enfeksiyonlarının büyük bir bölümü sindirim sisteminde bulunan “Escherichia coli” bakterisinden kaynaklanmaktadır. Çocukların ishal, bez kullanımı, pişik gibi nedenlerle kolaylıkla bu hastalığa yakalanmaları mümkün olabilmekte, kendilerini ifade edemediklerinden hastalık fark edilmediği takdirde ilerleyerek böbreklere zarar verebilmektedir. Tekrarlayan pişik, idrar yolu enfeksiyonlarının göstergesi olabilir. Sıkı ve markasız bezler de mantar enfeksiyonlarına ve idrar yolu enfeksiyonuna yatkınlık sağlar. İdrar yolu enfeksiyonu, idrar yollarını etkileyen bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyon türü, özellikle küçük kız çocuklarında daha yaygın görülmektedir. İdrar yolu enfeksiyonları etkilediği bölgeye göre 3 farklı ana başlıkta incelenmektedir.

• Üretrit, idrarın mesaneden vücuda taşınmasını sağlayan tüpün enfeksiyonudur.

• Sistit, mesanede enfeksiyon oluşması ile ortaya çıkar.

• Piyelonefrit ise, genellikle ileri aşamalarda ortaya çıkan bir tablodur ve böbrek enfeksiyonunu ifade eder.

İDRAR KAÇIRMA BELİRTİ OLABİLİR

İdrar yolu enfeksiyonu çocuğunuzu dikkatli gözlemlediğinizde hastalıktan şüphelenmek için yeterli belirtilere neden olur. Sıklıkla karşılaşılan belirtiler; sık idrara çıkma, idrar yaparken ağlama, idrar kaçırma, idrarın bulanık renkte ve kötü kokulu olması, sıkışmış hissetmeye rağmen az miktarda idrar yapmak, ateş, halsizlik, bulantı ve kusmadır. Belirtilerden bir veya birden fazlasının çocuğunuzda bulunması halinde erken tanı ve tedavi sağlanabilmesi için alanında uzman bir çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimine müracaat etmek gerekmektedir.

“ÇOCUKLAR HİJYEN ÖNLEMLERİNE TEŞVİK EDİLMELİ”

Çocukları idrar yolu enfeksiyonlarından korumak adına alınabilecek bazı önlemler bulunmaktadır:

Çocukların sık sık tuvalete gitmesi teşvik edilmeli,

Çocukların hijyenik bir ortamda kalması sağlanmalı,

Çocuklara bol su içirilmeli,

Çocukların genital bölge hijyenine dikkat edilmeli ve çocuklara hijyen önlemleri öğretilmeli,

Çocuklar tuvaletini yaptıktan sonra altları önden arkaya doğru silinmeli,

Çocuk iç giyiminde pamuklu ürünler tercih edilmelidir.

Enfeksiyonun neden olduğu semptomların hafif olması durumunda, hekimler ebeveynlerin sadece çocuklarına bol miktarda su içirerek idrar yolunun temizlenmesine yardımcı olmalarını önerebilmektedir. Ancak semptomlar şiddetliyse veya enfeksiyon tekrar ediyorsa, doktorlar genellikle antibiyotik tedavisi önerirler. Bu tedavide uygun antibiyotiğin seçilmesi ve doğru dozda alınması önemlidir. Çocuğunuzun sağlığı için reçetesiz ilaç kullanımından kesinlikle kaçınılmalı, bir belirti gözlendiğinde en kısa sürede doktora müracaat edilerek önerileri dikkate alınmalı, hastalık ilerlemeden tedavi edilmelidir.