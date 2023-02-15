Bütün çocukların ağzında bakteri bulunur. Yani tüm çocuklar diş çürümesi riski altındadır. Ancak aşağıdakiler çocuğunuzun riskini artırabilir:

Boşluklara neden olan yüksek bakteri seviyeleri.

Şeker ve nişasta bakımından zengin beslenme.

Sınırlı florür içeren veya hiç florür içermeyen su kaynağı.

Kötü ağız hijyeni.

Normalden daha az tükürük akışı.

Çocuklarda Dişler Neden Çürür?

Aşağıdakiler, dişlerin çürüme ve boşluk oluşmasının yaygın yoludur. Ancak çürüme her çocuk için biraz farklı olabilir.

Etkilenen bölgelerde dişlerde beyaz noktalar oluşmaya başlar. Bu lekeler, dişlerin bozulmaya başladığı anlamına gelir. Dişlerde erken hassasiyete yol açabilirler.

Dişte bir boşluk oluşur. Açık kahverengi bir renge sahiptir.

Boşluk derinleşir. Kahverenginin daha koyu bir tonunu siyaha çevirir.



Diş çürüğü ve çürük belirtileri çocuktan çocuğa değişir. Boşluklar her zaman semptomlara neden olmaz. Ancak çocuğunuz şunları hissedebilir:

Diş çevresindeki bölgede ağrı.

Tatlılar ve sıcak veya soğuk içecekler gibi belirli yiyeceklere karşı hassasiyet.

Çocuklarda diş çürüğü nasıl tedavi edilir?

Tedavi çocuğunuzun semptomlarına, yaşına ve genel sağlığına bağlı olacaktır. Ayrıca durumun ne kadar şiddetli olduğuna da bağlı olacaktır.

Çoğu durumda tedavi, dişin çürümüş kısmının çıkarılmasını ve yerine bir dolgu yapılmasını gerektirir. Dolgular, diş çürümesinin neden olduğu hasarı onarmak için dişlere yerleştirilen malzemelerdir. Bunlara restorasyon da denir.

Çocuğumun diş çürümesini nasıl önleyebilirim?

Aşağıdaki basit adımlarla çocuğunuzun diş çürümesini önlemeye yardımcı olabilirsiniz:

İlk diş çıkar çıkmaz çocuğunuzun dişlerini fırçalamaya başlayın. Dişleri, dili ve diş etlerini florürlü diş macunu ile günde iki kez fırçalayın veya çocuğunuzun dişlerini fırçalamasını izleyin.

3 yaşından küçük çocuklar için, yaklaşık bir pirinç tanesi büyüklüğünde az miktarda diş macunu kullanın. 3 yaşından itibaren çocuğunuz bezelye büyüklüğünde diş macunu kullanabilir.

2 yaşından sonra çocuğunuzun dişlerini her gün diş ipi ile temizleyin.

Çocuğunuzun dengeli beslenmesinden emin olun. Cips, şeker, kurabiye ve kek gibi yapışkan ve şeker oranı yüksek atıştırmalıkları sınırlayın.

Yemek kaplarını paylaşmayarak bakterilerin ağzınızdan çocuğunuzun ağzına geçmesini önleyin. Bebeğinizin emziğini tükürüğünüzle temizlemeyin.

Çocuğunuz yatmadan önce biberon kullanıyorsa, içine sadece su koyun. Meyve suyu veya formül, diş çürümesine yol açabilecek şekerler içerir.

Çocuğunuz için her 6 ayda bir rutin diş temizliği ve muayeneleri planlayın.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi