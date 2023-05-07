'Son yıllarda moda isimlerin bir çoğu Arapça.

Aslında bu isimleri verirken Arapça olduğunun farkında bile değiliz.

Belki kulağa hoş geliyor, belki de çok Avrupai isim sanılabiliyor..

Bir de özellikle kız çocuklarına yaygın olarak verilen isimlerin anlamları çok şaşırtıcı, hatta komik…

İşin aslı Arapların kadına önem vermemesinden kaynaklanıyor.

Mesela; 'Sanem'' Arapçada put demektir.

''Necla'' da şaşı demek

''Gülsüm'' ise gariban, zavallı kimsesiz kişi.

Cennet bahçesi olarak bilinen ''İrem'' ise Allah'ın gazabına uğrayan sahte cennettir!

"Aleyna'' mesela, yine sıkça kız çocuklarımıza koyduğumuz bir isimdir ama onun da anlamı ''üstümüze bela, sıkıntı aksın'' demektir.

Ve yine mesela ''Kezban'' ismi Kur'an'da geçiyor diye kızlarımıza veriyoruz ama aslen Kezban yalancı demektir. Çocuğa bu ismi koyarsanız, 'yalancı, yalancı' diye çağırmış oluyorsunuz!

Hele hele, Bekir, işte erkeklere üzüntülü va şartıcı bir cevap: Bekir “deve yavrusu'” demektir.

(Bu arada Hz. Ebubekir'in ismi Abdullah'tır, Ebubekir lakabıdır, Bu yanlış bilgi mutlaka düzeltilmelidir)

Rümeysa mesela, ''gözü çapaklı kadın'' demektir.

Ve yine mesela çocuklarına ''Saniye'', ''Rabia'', ''Selase'' ''Vahide'' gibi anlamlı ve kutsal isim koyduklarını zannedenler aslında onlara numara verdiklerinden bihaber!

Vahide dediğinde birinci, Saniye dediğinde ikinci, Selase üçüncü, Rabia ise dördüncü demek oluyor.

Çünkü Arap kültüründe, kız çocukları insandan sayılmadığı için, kızı olanlar onlara isim vermez numara verirlerdi.

Mevzu bundan ibaret! Bilmekte ve isim seçerken dikkatli olmakta yarar var…

YENİGÜN HABER MERKEZİ