Çocuklara eğlence ve neşe dolu anlar yaşatacak ‘Kuzucuk Sahne Şovu’, 15-23 Nisan tarihleri arasında Trump Alışveriş Merkezi’nin B3 katında tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nden tüm çocuklara ara tatil hediyesi! Trump Alışveriş Merkezi ara tatilde küçük misafirlerini, TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Kuzucuk’un sahne şovuyla buluşturuyor. ‘Kuzucuk’un gösterisi, 15-23 Nisan tarihleri arasında her gün 4 seans olarak sahnelenecek ve tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

Gösteri, Trump AVM B3 katında kurulacak özel sahnede gerçekleşecek. Gösteri seans saatleri ise şu şekilde:

15-20 Nisan tarihleri arasında 12.00, 14.00, 16.00 ve 17.00’de,

21-23 Nisan tarihleri arasında 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00’de.

YENİGÜN HABER MERKEZİ