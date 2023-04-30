Önce Siz Yemelisiniz

Çocuklar genellikle ebeveynlerinin yaptıklarını taklit ederler. Bu nedenle, siz de sebzeleri düzenli olarak tüketirseniz, çocuklarınızın da sebzeleri yemeleri daha olası olacaktır.

Sebzeleri Eğlenceli Hale Getirin

Sebzeleri ilginç şekillerde kesilebilir. Hatta renkli soslarla sunarak çocuklarınızın ilgisini çekebilirsiniz. Yemek yaparken çocuklarınızın da size yardım etmelerine izin vermeniz diğer bir yoldur. Bu sayede çocuklarınız için sebzeleri daha çekici hale getirebilirsiniz.

Sebzeleri Çeşitlendirin

Farklı sebzeleri deneyin. Her sebze çocuklarımızın damak tadına uygun olmaz. Bazı çocuklar, havuç gibi çiğ sebzeleri sever. Bazıları da kabak veya brokoli gibi haşlanmış sebzeleri tercih edebilir. Bu durumda ya sebzeyi değiştirmeli veya çocuğun seveceği tada göre pişirme uygulamalısınız.

Sebzeleri Gizleyin

Sebzeleri yemeklere gizleyerek koymak iyi fikirdir. Bazı çocuklar sebzenin tadını bilmeden bile yemek istemez. Gizleyerek koyulursa çocuklarınızın sebzeleri tüketmelerini sağlayabiliriz. Örneğin, etli yemeklere rendelenmiş havuç veya kabak ekleyebilirsiniz.

Sebzeleri Lezzetlendirin

Sebzeleri lezzetlendirmek için baharatlar veya soslar kullanabilirsiniz. Örneğin, çocuklarınızın sevdiği bir sosla havuç veya salatalık dilimleri sunabilirsiniz.

Sebzeleri Ödüllendirin

Çocuklarınızın sebzeleri yemeleri için onları ödüllendirin. Tabi bunu maddi olarak değil besin olarak yapın. Örneğin, sebzeleri yedikten sonra sevdiği bir tatlı verilebilir.

Sabırlı Olun

Çocuklar bazen sebzeleri sevmek için zaman ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle, sabırlı olun ve çocuğunuza biraz zaman tanıyın.

Sebzelerin Çocuklar İçin Faydaları

Vitamin Ve Mineral Kaynağıdır

Sebzeler, birçok vitamin ve mineral içerirler. Bu vitaminler ve mineraller, çocukların büyüme ve gelişmeleri için önemlidir ve vücudun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlarlar.

Bağışıklık Sistemi İçin Önemlidir

Sebzeler, bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar içerirler. Antioksidanlar, vücudun zararlı maddelere karşı savunmasını güçlendirir. Böylece hastalıklara karşı korur.

Sindirim Sistemi İçin Önemlidir

Sebzeler, sindirim sistemi için lif sağlarlar. Lif, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlık gibi sindirim sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

Kanser Riskini Azaltır

Sebzeler, kansere karşı koruyucu özelliklere sahiptir. Bu özelliğini içerisinde barındırdığı fitokimyasallardan alır.. Bu fitokimyasallar, vücudun kansere karşı savunmasını güçlendirir ve kanser riskini azaltır.

Kalp Sağlığı İçin Önemlidir

Sebzeler, kalp sağlığı için önemli olan folat, potasyum ve magnezyum gibi besin öğeleri içerirler. Bu besin öğeleri, kalp sağlığını korur ve kalp hastalığı riskini azaltır.

Kiloyu Kontrol Altında Tutmaya Yardımcı Olur

Sebzeler, düşük kalorili ve yüksek liflidir. Bu nedenle, sebzelerin düzenli olarak tüketilmesi, kiloyu kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Diyet programı uygulayan yetişkinler için de bu nedenle önemlidir.

Çocuklara sebze yedirmek sağlıklı bir yaşam için çok önemlidir. Çünkü sebzeler vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması için gerekli olan birçok besin öğesini sağlarlar. Bu nedenle, çocukların sebzeleri tüketmeleri teşvik edilmeli ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır.

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