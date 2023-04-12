Çocuk psikolog ve psikiyatristlerln onayladığı ve inovatif yöntem diijital oylama ile tiyatronun sonucunu çocukların belirlediği oyun, inovatif ve interaktif olması yönüyle de dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Oyun ile psikososyal destek hedefleniyor.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda Pufy’nin Yolculuğu ‘Bilgiler Aynası’ adlı interaktif tiyatro oyunu sahnelendi.

Dünyada bir ilk!

Sanatta sosyal inovasyon modeli projesi kapsamındaki “Bilgiler Aynası -Pufi’nin yolculuğu” tiyatro oyunu, çocuk psikolog ve psikiyatristlerin onayladığı, inovatif yöntem diijital oylama ile tiyatronun sonucunu çocukların belirlediği inovatif ve interaktif tiyatro oyunu olma özelliğiyle dünyada bir ilk.

Akademik Danışmanlığını Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın yaptığı proje ile başta yetim ve depremzede çocuklar olmak üzere sosyal yetim olan tüm çocuklara destek hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenecek proje kapsamında “Pufi’nin yolculuğu / Bilgiler Aynası” tiyatrosu pilot gösterimi yapıldı. Yazar ve yönetmenliğini Serhat Eser’in, yardımcı yönetmenliğini ise Cebrail Kalın’ın yaptığı interaktif tiyatroya ilgi yoğun oldu.

Oyun ile çocuklara psikodrama ve mindfulness (bilinçli farkındalık) tekniği ile psikososyal desteğin verilmesi amaçlanıyor.

Dr. Nebiye Yaşar: “Depremden etkilenen tüm çocuklara hediye edilen bir proje”

Üsküdar Üniversitesi Rektörlük Proje Geliştirme Koordinatörü (PARGE) ve Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GBA) Müdürü Dr. Nebiye Yaşar, yaptığı değerlendirmede “Çocuklar Başrolde Projesi” için ayrı bir heyecan duyduklarını söyledi. Dr. Yaşar, “Sevgili gençler bugün burada çok sevimli çocuklar ve sizler için toplandık. Aslında çok güzel bir proje için toplandık. Bu proje özellikle deprem travması yaşayan ve depremden birinci, ikinci ve üçüncü derece etkilenen tüm çocuklara hediye edilen bir projedir.” dedi.

İnteraktif oyun senaryosu için uzmanlara danışıldı

Üsküdar Üniversitesi, Yetim Vakfı, Haydi Tut Elimi Derneği ayrıca Üsküdar Üniversitesi SKS çatısı altındaki bütün kulüpler, “Çocuklar Başrolde Projesi” kapsamında bir araya geldi. Özellikle depremden etkilenen çocukların iyi oluşlarını desteklemek amacıyla interaktif şekilde seyircilerin de oyuna dahil edilmesiyle sahnelenen tiyatro oyununun senaryosu için uzman psikolog ve psikiyatristlere danışıldı.

İyilik ve kötülüğün etkileri anlatıldı

İzleyiciler tarafından beğeni ile izlenen tiyatro oyununda, çocuklara iyilik ve kötülüğün insanlar üzerinde nasıl etki bıraktığı, aslında her insanın içinde bir iyilik bulunduğuna ilişkin mesajla izleyicilere aktarıldı. ‘Çocuklar Başrolde Projesi’ kapsamında gerçekleşen Pufy’nin Yolculuğu ‘Bilgiler Aynası’ adlı tiyatro oyunu, toplu fotoğrafların çekilmesinin ardından sona erdi.

Prof. Dr. Tarhan: “Psikodramalar bir terapi yöntemidir”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, tiyatronun kişinin psikolojisine olumlu yönde etkilediğini ve kişinin hafızasında kalıcılık sağladığı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Tarhan; “Böylesine güzel bir niyet ile yapılan bu çalışma, diliyorum ki proje halinde yazılacak ve iyi bir şekilde sonuçlanacak. Oyunun yazılması ve senaryonun sevilmesi önemli etkenlerdir. İnsan duyduğu şeyi unutuyor, anlasa dahi tekrar unutuyor. İnsan ancak yaşadığı şeyi unutmuyor. Tiyatro, senaryoyu yaşatarak insanda kalıcılık sağlıyor. Sanat, deneyimleyerek öğretiyor. Tiyatro ile çocuklara iyi insan olmayı ve değerlerini deneyimleyerek öğretmiş oluyorsunuz. Böyle bir sanatı çocuğun gelişiminde kullanmak muazzam bir çalışmadır. Biz de tedavilerimizde tiyatral yöntemler kullanıyoruz. Psikodramalar bir terapi yöntemidir. Her bir değer için oyunlar yazılmış.” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ