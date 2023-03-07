Trafik eğitmeni ve psikolojik danışman eşliğinde verilen eğitimlerde toplu ulaşımda nezaket kuralları, İstanbulkart kullanımı ve şehir içi seyahat gibi birçok farklı başlıkta eğitimler veriliyor. Yuvamız İstanbul’da başlayan dersler talebe göre devlete bağlı ya da özel okullarda da yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, İstanbul’da olası bir deprem anında ulaşımda yapılması gerekenler ile ilgili çocuklara yönelik eğitim projesinin başlangıcını yaptı. Eğitimlerin ilki “Yuvamız İstanbul” öğrencileri ile Sancaktepe Çocuk Trafik Eğitim Parkı’da gerçekleşti. Çocukların dikkatle takip ettiği derslerde, deprem anında toplu ulaşımda yapılması gerekenler hakkında eğitimler verildi.

GÜVENLİ ULAŞIMDAN NEZAKETE…

İETT’nin trafik eğitmeni ve psikolojik danışman eşliğine gerçekleştirdiği eğitimler, çocuklar için eğlendirici ve eğitici içeriklerle sunuluyor. Çocuklara toplu ulaşım kullanırken durakta bekleme kuralları anlatılıyor. Durakta şakalaşmamaları ve güvenli noktada beklemeleri öğretiliyor. Otobüse binerken sırayla nasıl araca binecekleri uygulamalı olarak gösteriliyor. İhtiyaç halinde şoförle nasıl iletişim kuracakları da müfredatta yer alıyor. Şoföre selam vererek, sorusunu net şekilde sorması ve onu meşgul etmemesi aktarılıyor. Araca binmeden önce İstanbulkartlarını hazırlaması ve araç içerisindeki ekrandan durak takibi de verilen diğer ders başlıkları arasında yer alıyor.

KAMU VE ÖZEL OKULLAR DA DAHİL EDİLECEK

Otobüs, metrobüs, tramvay ve tünel ile günde yaklaşık 4 milyon yolcu taşıyan İETT’nin deprem eğitimleri İstanbul’un farklı ilçelerinde devam edecek. Kamu kreş ve okulları ile özel okul ve kreşlerden talep gelmesi halinde eğitimler buradaki çocuklara da verilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ