-Okuma yazma bilmeyen bir çocuğa kitap okunduğu takdirde yeni kelimeler öğrenerek kelime hazinesi gelişir.
-Masallarda gerçeküstü öğeler olduğu için masal dinlemek, çocukların hayal gücünü geliştirir.
-Çocuklara kitap okumak, daha kolay uyumalarına yardımcı olur.
-Çocuklara sadece masal değil, eğitici kitaplarda okunmalıdır. Böylelikle daha donanımlı bireyler olurlar.
-Çocukların eğitiminde en temel öğelerden biri dinlemektir. Çocuklarımıza kitap okuduğumuzda, dinleme becerisi de gelişecektir.
-Çocuklarımıza okuduğumuz hikaye ve masallarda; iyilik, merhamet,saygı gibi kavramlarda geçtiği için, çocuklarımız bu kavramları da kitaplar sayesinde öğrenecektir.
YENİGÜN HABER MERKEZİ