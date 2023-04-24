-Okuma yazma bilmeyen bir çocuğa kitap okunduğu takdirde yeni kelimeler öğrenerek kelime hazinesi gelişir.

-Masallarda gerçeküstü öğeler olduğu için masal dinlemek, çocukların hayal gücünü geliştirir.

-Çocuklara kitap okumak, daha kolay uyumalarına yardımcı olur.

-Çocuklara sadece masal değil, eğitici kitaplarda okunmalıdır. Böylelikle daha donanımlı bireyler olurlar.

-Çocukların eğitiminde en temel öğelerden biri dinlemektir. Çocuklarımıza kitap okuduğumuzda, dinleme becerisi de gelişecektir.

-Çocuklarımıza okuduğumuz hikaye ve masallarda; iyilik, merhamet,saygı gibi kavramlarda geçtiği için, çocuklarımız bu kavramları da kitaplar sayesinde öğrenecektir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ