Bir zamanlar barış içinde yaşarken, hırslarına yenik düşen orman sakinleri arasında başlayan düşmanlığa çözüm arayan oyun; doğa sevgisi, birlik, beraberlik temalarını işlerken, çocuklara doğayı sevdirmeyi ve nasıl koruyacaklarını anlatmayı hedefliyor.
Hisar Okulları müzikli ve renkli “Barış Ormanı” oyunuyla doğanın tüm renklerini sahnesine taşıyor
Hisar Okulları, “Barış Ormanı” ile çocuklara doğayı sevgiyle kucaklamayı hatırlatmanın yanında, onlarla sanatın pek çok dalını içinde barındıran operayı da buluşturmayı önemsiyor. Renkli sahneleme teknikleri ve Evrim Demirel'in bestelediği müzikleriyle yetişkinlerin de ilgisini çekecek “Barış Ormanı” çocuk operası, 9 Nisan 14.00’da Hisar sahnesinde seyircisi ile buluşacak.
BARIŞ ORMANI
Tarih : 9 Nisan 2023, Pazar
Saat : 14.00
Yaş : 5+ (12 yaş altındaki çocuklar salona bir yetişkin eşliğinde alınabiliyor)
Yer : Hisar Okulları Atatürk Salonu
Bilet : 180 TL
Süre : 60 dk
Barış Ormanı
Piyano: Sena Kelahmet / Maya Muz
Keman: Oya Çeki
Klarnet: Bekir Yağmur
Kontrabas: Sertaç Çiğdem
Müzik: Evrim Demirel
Libretto: Nazlı Zeynep Ergüven
Rejisör: Barış Meydan
Aslan: Ulaş Saka
Süslü: Elif Özkan / Zilan Küçükbalaban
Tavşan: Merve Çakar
Karga: Buğra Uğur / Devrim Sarıca
Bay Parapara: Fevzi Çankaya
Çocuk: Serap Bilgin/Nazlı Akbulut
Samsar: Dorukhan Öner/Mutluhan Kasap
YENİGÜN HABER MERKEZİ