Bir zamanlar barış içinde yaşarken, hırslarına yenik düşen orman sakinleri arasında başlayan düşmanlığa çözüm arayan oyun; doğa sevgisi, birlik, beraberlik temalarını işlerken, çocuklara doğayı sevdirmeyi ve nasıl koruyacaklarını anlatmayı hedefliyor.

Hisar Okulları müzikli ve renkli “Barış Ormanı” oyunuyla doğanın tüm renklerini sahnesine taşıyor

Hisar Okulları, “Barış Ormanı” ile çocuklara doğayı sevgiyle kucaklamayı hatırlatmanın yanında, onlarla sanatın pek çok dalını içinde barındıran operayı da buluşturmayı önemsiyor. Renkli sahneleme teknikleri ve Evrim Demirel'in bestelediği müzikleriyle yetişkinlerin de ilgisini çekecek “Barış Ormanı” çocuk operası, 9 Nisan 14.00’da Hisar sahnesinde seyircisi ile buluşacak.

BARIŞ ORMANI

Tarih : 9 Nisan 2023, Pazar

Saat : 14.00

Yaş : 5+ (12 yaş altındaki çocuklar salona bir yetişkin eşliğinde alınabiliyor)

Yer : Hisar Okulları Atatürk Salonu

Bilet : 180 TL

Süre : 60 dk

Barış Ormanı

Piyano: Sena Kelahmet / Maya Muz

Keman: Oya Çeki

Klarnet: Bekir Yağmur

Kontrabas: Sertaç Çiğdem

Müzik: Evrim Demirel

Libretto: Nazlı Zeynep Ergüven

Rejisör: Barış Meydan

Aslan: Ulaş Saka

Süslü: Elif Özkan / Zilan Küçükbalaban

Tavşan: Merve Çakar

Karga: Buğra Uğur / Devrim Sarıca

Bay Parapara: Fevzi Çankaya

Çocuk: Serap Bilgin/Nazlı Akbulut

Samsar: Dorukhan Öner/Mutluhan Kasap

YENİGÜN HABER MERKEZİ