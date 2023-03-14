Deprem, dünyanın her yerinde gerçekleşebilen doğal afetlerden biri ve olası bir depremde, özellikle çocukların nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri hayati önem taşıyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle müşterilerine hizmet veren Generali Sigorta, çocuklara deprem bilinci kazandırmanın yollarını paylaştı.

Deprem ile ilgili bilgi sahibi olun

Çocuklara deprem bilinci kazandırmak için ebeveynlerin, öğretmenlerin ve diğer yetişkinlerin deprem konusunda bilgi sahibi olmaları ve çocukları doğru bilgilendirmeleri gerekiyor. Ayrıca büyük ölçekte, okulların deprem konusunda eğitim vermeleri ve bu konunun müfredatın bir parçası olması da oldukça büyük önem taşıyor. Bir deprem ülkesi olduğumuz göz önüne alındığında eğitim sistemindeki çeşitli geliştirmeler ve dersler ile çocukların temel deprem eğitimi alması sağlanabilir.

Görsel anlatım tekniklerinden yararlanın

Çocukların deprem konusunda bilinçlendirilmesi için; depremin ne olduğu, neden meydana geldiği, nasıl önlem alınabileceği ve olası bir depremde nasıl hareket edileceği hakkında bilgilendirici materyaller hazırlanmalıdır. Depremin neden ve nasıl olduğunu hikayeleştirerek ya da oyuncak gibi materyaller kullanarak anlatabilirsiniz. Bu materyallerde, çocukların anlayabileceği dil ve görseller kullanılması ise büyük önem taşıyor.

Deprem güvenliğini öğretin

Çocukların deprem ile ilgili bilimsel bilgileri kavraması ve olası deprem senaryolarında nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmesi hayati önem taşıyor. Yere düşmek, sağlam bir mobilyanın altına saklanmak, sallanana kadar tutunmak ve yaşam üçgeni belirlemek için kritik konular özelinde çocukların deprem güvenliği eğitimini özümsemesi gerekiyor. Bu noktada uzmanlar ev içerisinde sık sık tatbikat yapılması gerektiğini vurguluyor.

Depreme hazırlık sürecine dahil edin

Deprem bilincinin bir diğer önemli yönü de depreme hazırlıklı olmaktır. Hazırlık süreci su, yiyecek ve ilk yardım malzemeleri gibi malzemeler içeren bir deprem çantasına sahip olmak anlamına geliyor. Hazırlık sürecinde çocuğunuza bu malzemelerin önemini ve kullanım alanlarını anlatabilirsiniz. Ayrıca, evin dışında nerede buluşulacağını veya kiminle iletişime geçileceğini bilmek, bir deprem durumunda ne yapılacağına dair bir plana sahip olmak ve bunu çocuğunuzla da paylaşmak büyük avantaj sağlayacaktır. Çocuğunuz ile birlikte mahallenizde bulunan toplanma alanına bir keşif gezisi düzenleyebilirsiniz.

Güvence verin

Çocuklarınıza depremlerin nadir olduğu ve onlara öğrettiğiniz güvenlik önlemlerini uyguladıkları sürece güvenli oldukları konusunda güvence vermeniz önemlidir. Onları korumak için orada olduğunuzu ve bir deprem durumunda bir planınız olduğunu bilmelerini sağlamalısınız.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi