İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918–1923 sergisi kapsamında kenti odağına alan çocuk ve genç atölyeleri düzenliyor. Pera Öğrenme iş birliğiyle hazırlanan atölye programı, ilhamını İşgal İstanbul’undaki gündelik yaşamdan alıyor. Sergiden hareketle İstanbul’da bir tarih yolculuğuna çıkan katılımcılar, dönemi resmeden bir kent gazetesi tasarlıyor; eski İstanbul haritasındaki bulmacalara yanıt arıyor ve kolaj tekniğiyle hayallerindeki şehre şekil veriyor. “Meşgul Şehir” atölyeleri 4 ve 11 Haziran’da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü “Arka Oda”da gerçekleşecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Pera Müzesi Öğrenme Programları iş birliğiyle düzenlendiği yeni atölye programında, 7-12 ve 13-17 yaş gruplarına keşif dolu etkinlikler sunuyor. Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918–1923 sergisinden ilhamla hazırlanan atölye programı, Şehir Dedektifi’nden Gizem Kıygı ve Elif Ertekin’in yürütücülüğünde gerçekleşecek.

İşgal İstanbul’unun gündelik hayatındaki grevler, salgınlar gibi toplumsal gündemlerden ilham alan Meşgul Şehir’in Gazetesi atölyesi, 13-17 yaş grubuna yönelik olarak hazırlandı. Rehberli sergi turunun ardından eski İstanbul’un sosyal hayatında ilgi çeken unsurlar üzerinde çalışan katılımcılar, eski dergi, gazete ve fotoğraflardan kestikleri parçalarla Meşgul Şehir’in gazetesini tasarlıyor.

7-12 yaş grubuna yönelik İstanbul Harita Bulmacası atölyesinde, rehberli sergi turunun ardından atölye için hazırlanan bilmece kartlarındaki şifreleri çözen çocuklar, bulmacaları tamamlayarak özgün bir İstanbul haritası hazırlıyor. Aynı yaş grubunun katılımına açık Şehir Tasarımı kolaj atölyesinde ise eski İstanbul’un toplu ulaşım araçları, eğitim yapıları, spor ve kültürel alanları gibi, kentin sosyal hayatına dair unsurları inceleyen çocuklar, sergide öne çıkan karakter ve fotoğraflarla bir harita bazı oluşturarak özgün bir İstanbul tasarlıyor.

Pera Müzesi Öğrenme Programları iş birliğiyle İstanbul Araştırmaları Enstitüsü “Arka Oda”da gerçekleştirilecek atölyelerin biletleri Biletix’ten alınabilir. Detaylı bilgi: [email protected]. tr