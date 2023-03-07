Kahramanmaraşlı sanatçı Zahit Yıldız’ın ‘Sen Yorumla’ adlı resim atölyesine katılacak olan çocuklar kendi hayal dünyalarını yansıtacaklar.

Yaratıcı atölye çalışmaları ile çocukları sanatın büyülü dünyası ile buluşturan Trump Art Gallery, 11 Mart Cumartesi günü özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Mart ayı boyunca Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşacak olan sergi kapsamında Kahramanmaraşlı sanatçı Zahit Yıldız, çocuklar ile ‘Sen Yorumla’ adlı resim atölyesi gerçekleştirecek.

Çocuklar atölyede pastel boya ve keçeli boyalarla sanatçıya ait eserleri kendi hayal dünyalarında yeniden yorumlayacaklar.

Atölye, 11 Mart Cumartesi günü saat 15:00’te başlayacak. Atölyeye katılım ücretsiz olacak ancak öncesinde ön kayıt yaptırılması gerekiyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ