İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi’nde tiyatro eğitimi alan öğrenciler, depremden etkilenen kardeşleri için oyuncak ve kitap kampanyası düzenliyor. 5 Mart Pazar günü çocuk oyunlarıyla perdelerini açacak olan İBB Şehir Tiyatroları, hediye oyuncak ve kitap kampanyasını da çocuk oyunlarıyla birlikte başlatıyor.

“Çocuklar El Ele Hediyeler Umuda ve Kardeşliğe” başlığıyla başlatılan hediye kampanyasında, geleceğin sanatçısı olacak çocuklarımız, kardeşleri için bir duyarlılık ve farkındalık gelişmesine öncülük ediyor. Çocuklarımızın dayanışmasının güzel bir örneği olacak bu kampanyada, İstanbul’da yaşayan çocuklar, hediye paketlerine hem hediye kitap ya da oyuncağı hem de depremzede kardeşlerini teselli edecek duygu ve düşüncelerini ifade eden bir mektubu koyabilecek.

Mektup Kardeşliği

Çocuklar, hediyelerine duygularını da katarak, gelecekte sağlam bir arkadaşlığı da başlatıyor. Mektuplarında umudu, dayanışmayı, empatiyi, kardeşliği ve üzüntülerini satırlarına döken çocuklar, gerek okudukları bir kitabı ya da yenisini alarak gerekse kendileri için çok önemli bir oyuncağı hediye ederek ya da yenisini alarak bu kampanyaya katıldı.

11 ilimizi ve birçok insanımızla birlikte bütün ülkeyi derinden etkileyen bu deprem felaketinden etkilenen çocuklarımızın bir nebze acılarını hafifletmek için yine akranları onlara destek veriyor. Bu duyarlılık ve bu zor günlerde başlayan arkadaşlık, gelecekte samimi dostluklara vesile olacaktır.

Çocuk Oyunları 5 Mart’ta Başlıyor

Deprem bölgesi kadar başta İstanbul olmak üzere, ülkemizin diğer şehirlerindeki çocuklar da olumsuz etkilendi. Bu anlamda sanatın iyileştirici gücünü etkin kılmak adına, İBB Şehir Tiyatroları, çocuk oyunlarıyla perdelerini açıyor. Bu kampanyayla da özellikle çocuk oyunlarımızın öncesinde fuayelerimiz çocukların dayanışmasına sahne olacak.

Deprem Bölgesine Oyunlar Gidiyor

İBB Şehir Tiyatroları, pedagog ve psikologlarla yaptığı toplantılar ışığında, o bölgeye gidecek sanatçılarıyla özel çalışmalar yaparak hazırlıklarında sona geldi. Uzun vadede bir yıla yayılan etkinliklerle, sanatın iyileştirici gücünü deprem bölgesinde oyunlarıyla etkin kılmak için kapsamlı bir planlama yapılıyor. Teknik ve sanatçılardan oluşan bir ekip, deprem bölgesinde incelemelerini tamamladı. En kısa sürede başlayacak etkinlikler, öncelikle çocuklar ve anneler için başlatılacak. Sonrasında yetişkinler için de etkinlik ve oyunlar, programa alınacak.

Hediyeler Sahnelerimize Teslim edilecek

Çocuk Eğitim Birimi öğrencilerimizin öncülük ettiği “Çocuklar El Ele, Hediyeler Umuda ve Kardeşliğe” kampanyası çerçevesinde 5 Mart’ta bütün sahnelerimizde, çocuk oyunları öncesinde başlatılacak kampanyaya hediyeler hafta içi de teslim edilebilecek.

Çocuklarımızın deprem bölgesindeki kardeşlerine yazacağı dayanışma ve kardeşlik mektupları, kitap ve oyuncak hediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kartal Lojistik Merkezi ve Yenikapı Kadir Topbaş Kültür Merkezi’ndeki toplama alanlarına ulaştırılarak, deprem bölgesindeki çocuklarımıza teslim edilecek.

“Uzman Klinik Psikolog Mahide BİNGÖL:

“Akranlarından destek görmek her çocuğa iyi gelir”

Uzman Klinik Psikolog Mahide Bingöl, zor zamanlarda çocukların dayanışmasının anlamını ve hediye seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle açıklıyor: “Deprem sonrası çocukların kendi aralarında hediyeleşmesi, dayanışma sağlaması önemli ve oldukça faydalıdır. Çocuklar bu süreçleri desteklendikçe, sevgiyle daha kolay atlatır. Zor zamanlar paylaştıkça, destek buldukça hafifler. Bu destek bir de akranlardan geliyorsa, duygular daha anlaşılır hale geliyor. Akranlarından destek görüyor olmak, hatırlanıyor ve önemseniyor olmak her çocuğa iyi gelir. Çocuğa güven ve sıcaklık verir. Paylaşmanın özellikle akranların arasında olması, tanımadan görmeden seviliyor olmak travmalarını iyileştirmek adına oldukça faydalıdır.

Depremzede çocukların öncelikle sarılma duygusuna ihtiyaçları olacağı için ilk tercihimiz pelüş oyuncaklar olabilir. Bu ihtiyacın desteklenmesi adına etkili olur. Çocuklar için oyuncak seçiminde, iş makinesi, ambulans gibi oyuncaklardan kaçının demek doğru olmaz. Travma terapilerinde kimi zaman bu oyuncaklar faydalı olur. Çünkü bu tür şeylerden kaçmak pek mümkün değildir. Hayatın her anında karşılaşılabilir. Bu yüzden kaçmak yerine kaygıları azaltmak için destekleyici oyunlar oynanır. Oyun, travmaları iyileştirir. Oyuncakları belli bir kategoriye sokmak yerine, çocuklar üzerinde iyileştirici yanlarına ağırlık vererek desteklemek önemlidir. Kitap seçiminde ise yaşına uygun kitaplar tercih etmek gerekir. Kitap içeriğinde ise sevgi, yardımlaşma, arkadaşlık konuları tercih edilebilir”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi