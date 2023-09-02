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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in çocuklar için yaptırdığı ve tüm İstanbul’dan çocuklu ailelerin dikkatini çeken Çobançeşme Çocuk Köyü coşkulu bir törenle açıldı.

“SİZ BİZLERLE BİRLİKTE OLDUKÇA BİZ DAHA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ”

Başkan Deniz Köken törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Çobançeşme Çocuk Köyümüz hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanın inşallah. Buralarda büyüyeceksiniz, çok şanslısınız. Eyüpsultan’ın bütün bölgelerinde 55 tane park yaptık. Yan tarafta, ikinci etabında daha güzel işler çıkacak. Kemerburgaz’daki Matematik Evi’ni buraya getireceğiz. Otoparkıyla, çevre düzenlemesiyle bu bölge çok daha farklı bir yere gelecek. Bunların hepsine layıksınız. Yapılanların hepsini hak ediyorsunuz. Her ortamda, her daim bizlerle berabersiniz. Buralar siz kullandıkça güzelleşecek. Siz bizlerle birlikte oldukça biz daha iyi şeyler yapacağız.

“EYÜPSULTAN’DA YÜZME BİLMEYEN KALMAYACAK”

Şimdi okullar açılacak. Eyüpsultan’da ilkokul, ortaokul bitmeden herkes yüzmeyi öğrenecek, yüzme bilmeyen kalmayacak. Okullarla görüşüyoruz, bir beden dersini yüzmede, bir beden dersini okçulukta, bir beden dersini binicilikte geçireceksiniz. Bir de Matematik Evi’miz var. Bu 8 senelik eğitim döneminde hem matematiği, hem biniciliği, hem yüzmeyi, hem ok atmayı halletmemiz lazım. Yabancı dil sorununu çözeceğiz.

“BUNLARI SİZLERDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE YAPIYORUZ”

Bunları çocukların sevgisiyle, sizlerden aldığımız güçle yapıyoruz. Çocuklarımız ileride buralarda yönetici olacaklar”

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek Çobançeşme Çocuk Parkı’nın açılışı yapıldı.

ÇOCUKLAR EĞLENCEYLE BULUŞTU

Açılışı yapılan çocuk köyüne birbirinden eğlenceli şişme oyun grupları kurulurken sahnede sergilenen sihirbazlık gösterisi izleyenleri büyüledi. Ayrıca törene katılanlara çeşitli ikramlar yapıldı.

EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR, YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYORLAR

Çobançeşme Çocuk Köyü, Eyüpsultanlı çocukların olduğu kadar İstanbul’daki tüm çocukların eğlenceli zaman geçirebilecekleri, hayal güçlerini geliştirici etkinliklere katılabilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri bir ‘Eğitlence’ alanı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ‘Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödüle layık görülen çocuk köyünde çocuklar birbirinden eğlenceli oyun alanlarında unutamayacakları bir gün yaşıyor.

Aileleri ile çocuk köyüne gelen minikler burada farklı oyun gruplarında gönüllerince eğleniyor, çektikleri fotoğraflarla yaşadıkları anı ölümsüzleştiriyor.

MACERA PARKURU’NDAN MİNİ TREN’E KADAR BİRÇOK EĞLENCE SİZLERİ BEKLİYOR

Toplam 24 bin 276 metrekare büyüklükteki yeşil alanda bulunan proje alanı üzerinde oluşturulan Çobançeşme Çocuk Köyü içerisinde, mini tren, atlı karınca, macera parkuru, eğlence donatıları, uçak ve sevilen çizgi film karakterleri yer alıyor.