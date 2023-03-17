Çocukların özellikle depremle ilgili korku ve kaygılarıyla baş etmek için bu konudaki sorularını sık sık sorduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, bu soruların çocuğun yaşına uygun şekilde cevaplanması gerektiğine dikkat çekti. Ergür, çocukların ebeveynlerini ve büyüklerini gözlemleyerek kaygılarıyla baş etmeye çalıştığının da altını çizdi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, deprem felaketinin ardından çocukların deprem gibi afetlerle ilgili sorularının doğru şekilde yanıtlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kahramanmaraş depremleri, sonrasında yaşanan travmalardan çocukların da büyük ölçüde etkilendiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Hepimiz bu süreçte çok zor şeyler yaşıyoruz. Çok büyük bir felaket atlattık ve çok derin bir acıyla karşı karşıyayız.” dedi.

Yaşlarına uygun şekilde bilgi paylaşılmalıdır

Bu süreçte çocuklara doğru yaklaşımın çok önemli olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Çocuklarımız için dikkatli davranmak durumundayız. Çocuklarımızın bu dönemde kaygıları ve soruları olabilir. Bu sebeple çocuklarımızı etkilemeyecek düzeyde basite indirgeyerek onlarla yaşlarına uygun şekilde bilgi paylaşmak çok önemli.” dedi.

Çocuklar ebeveynlerini gözlemleyerek baş etmeye çalışırlar

Çocukların olağanüstü durumlarda ebeveynlerini ve büyüklerini gözlemlediğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Çocuklar içerisinde bulunulan durumun ne olduğunu bilebilirler çünkü çocuklar her zaman ve her olayda olduğu gibi felaketler karşısında da ebeveynlerini ve büyüklerini gözlemleyerek, onların kendileri ile paylaştığı bilgileri anlamlandırarak baş edebilirler. Bu yüzden bu süreçte çocukların sorularını mümkün olduğunca basite indirgeyerek cevap vermek çok önemli.” diye konuştu.

Aynı soruyu defalarca sormasının bir nedeni var

Çocukların aynı soruyu sürekli sormasının da o korkuyla baş etmeye çalışmasının bir işareti olabileceğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Çocuk aynı soruyu tekrar tekrar soruyorsa ve aynı oyunu tekrar tekrar oynuyorsa bu durumla baş etmeye çalışıyor demektir. O yüzden buna engel olmak yerine izin verelim, duygusunu yaşasın ve üstesinden gelsin. Çünkü bu süreci o dönemde anlamlandırırsa ileride travmaların önüne geçmiş olabiliriz.” diye konuştu.