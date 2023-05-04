Aktif dinleme: Çocuğunuzun söylediklerini dikkatlice dinleyin ve empati gösterin. Onların hislerine değer verdiğinizi göstererek, daha açık ve rahat bir iletişim ortamı yaratın.

Göz teması: Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurarak ona değer verdiğinizi ve söylediklerine önem verdiğinizi gösterin.

Açık ve net olun: Kendi düşüncelerinizi ve duygularınızı açık ve net bir şekilde ifade edin, böylece çocuğunuz sizi anlayabilir ve sizinle empati kurabilir.

Soru sorun: Çocuğunuzun düşüncelerini ve duygularını daha iyi anlamak için açık uçlu sorular sorarak onları konuşmaya teşvik edin.

Duygularını ifade etmelerine izin verin: Çocuğunuza hissettiği duyguları ifade etme özgürlüğü tanıyarak, onların duygusal zekasını geliştirin ve daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olun.

Beden dilinize dikkat edin: Beden dilinizin çocuğunuzun söylediklerine karşı tutumunuzu yansıttığından emin olun. Olumlu beden dili, çocuğunuzun sizinle daha rahat iletişim kurmasını sağlar.

İletişim kurmak için uygun zamanları seçin: Çocuğunuzla konuşmak için uygun zamanları seçerek, onların dikkatini daha iyi çekebilir ve iletişim kalitesini artırabilirsiniz.

Sabırlı olun: Çocuğunuzun düşüncelerini ve duygularını ifade etmesi zaman alabilir. Onlara zaman tanıyarak ve sabırlı olarak dinleyerek, daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olun.

Takdir edin ve övgüde bulunun: Çocuğunuzun başarılarını ve çabalarını takdir ederek, onların özgüvenini artırın ve iletişimi güçlendirin.

İyi bir örnek olun: Kendi iletişim becerilerinizi geliştirerek ve başkalarıyla sağlıklı iletişim kurarak, çocuğunuza iyi bir örnek olun.

Çocuğunuzla daha iyi iletişim kurarak, onların duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilir ve güçlü bir ebeveyn-çocuk bağı oluşturabilirsiniz.