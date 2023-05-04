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Kendi davranışlarınızla örnek olun: Çocuklar davranışlarınızı taklit ederler. Bu nedenle, çocuğunuza istediğiniz davranışı öğretmek için kendiniz de o şekilde davranın.
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Açık iletişim kurun: Çocuğunuzla dürüst bir şekilde konuşun ve onun da kendisini açmasını teşvik edin. Böylece, çocuğunuzun iç dünyası hakkında fikir sahibi olabilirsiniz ve değerlerinizi açıkça ifade edebilirsiniz.
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Değerlerinizi açıklayın: Çocuklar, değerlerinizi neden önemsediğinizi ve neden uygun davranışların ne kadar önemli olduğunu anlamalıdır. Bu nedenle, değerlerinizi açıklayarak onların anlamasına yardımcı olun.
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Olumlu geri bildirim verin: Çocuklarınızın uygun davranışlarını övdüğünüzde, onların değerler konusunda daha bilinçli olmalarına yardımcı olursunuz.
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Sorumluluklarını öğrenmelerine izin verin: Çocuklar, sorumluluklarını yerine getirerek değerlerin ne kadar önemli olduğunu anlarlar. Bu nedenle, çocuğunuzun yaşına uygun sorumluluklar verin ve onların bu sorumlulukları yerine getirmelerini bekleyin.
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Olumsuz davranışlara karşı tutarlı olun: Çocuklar, tutarlı davranışlardan etkilenirler. Bu nedenle, olumsuz davranışlara karşı tutarlı bir şekilde tepki gösterin ve bu davranışların kabul edilemez olduğunu açıklayın.
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Empati gösterin: Empati, çocukların başkalarının duygularını anlamalarına ve başkalarına saygı göstermelerine yardımcı olur. Çocuklarınıza empati göstermeyi öğretin ve onların başkalarına saygı duymalarına yardımcı olun.
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Paylaşmayı öğretin: Paylaşmak, başkalarına saygı duymanın önemli bir parçasıdır. Çocuklarınıza paylaşmayı öğretin ve onların diğer insanların haklarına saygı göstermelerine yardımcı olun.