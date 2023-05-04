Kendi davranışlarınızla örnek olun: Çocuklar davranışlarınızı taklit ederler. Bu nedenle, çocuğunuza istediğiniz davranışı öğretmek için kendiniz de o şekilde davranın.

Açık iletişim kurun: Çocuğunuzla dürüst bir şekilde konuşun ve onun da kendisini açmasını teşvik edin. Böylece, çocuğunuzun iç dünyası hakkında fikir sahibi olabilirsiniz ve değerlerinizi açıkça ifade edebilirsiniz.

Değerlerinizi açıklayın: Çocuklar, değerlerinizi neden önemsediğinizi ve neden uygun davranışların ne kadar önemli olduğunu anlamalıdır. Bu nedenle, değerlerinizi açıklayarak onların anlamasına yardımcı olun.

Olumlu geri bildirim verin: Çocuklarınızın uygun davranışlarını övdüğünüzde, onların değerler konusunda daha bilinçli olmalarına yardımcı olursunuz.

Sorumluluklarını öğrenmelerine izin verin: Çocuklar, sorumluluklarını yerine getirerek değerlerin ne kadar önemli olduğunu anlarlar. Bu nedenle, çocuğunuzun yaşına uygun sorumluluklar verin ve onların bu sorumlulukları yerine getirmelerini bekleyin. Çocuğumun zaman yönetimi becerilerini nasıl geliştirebilirim?

Olumsuz davranışlara karşı tutarlı olun: Çocuklar, tutarlı davranışlardan etkilenirler. Bu nedenle, olumsuz davranışlara karşı tutarlı bir şekilde tepki gösterin ve bu davranışların kabul edilemez olduğunu açıklayın.

Empati gösterin: Empati, çocukların başkalarının duygularını anlamalarına ve başkalarına saygı göstermelerine yardımcı olur. Çocuklarınıza empati göstermeyi öğretin ve onların başkalarına saygı duymalarına yardımcı olun.