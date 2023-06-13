Merakla beklenen 15 Haziran A101 kataloğu yayınlandı. Televizyon ürünlerinden, küçük ev aletlerine, evcil hayvan ürünlerinden, çeşit çeşit oyuncağa kadar birçok üründe indirim var. İşte, 15 Haziran 2023 A101 katalog indirimli ürünleri...

Televizyonlar

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV: 11.999 TL

ONVO 65" Ultra HD Android Smart Led TV: 10.499 TL

Toshiba 50" Ultra HD Android TV: 7.999 TL

ONVO 32" Uydu Alıcılı Led TV: 2.499 TL

Beyaz Eşya

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi: 8.799 TL

Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 2.799 TL

Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü: 8.599,00 TL

Küçük Ev Aletleri

Philips Cyclone Süpürge: 2.499 TL

Homend Royaltea Çay Makinesi: 599 TL

Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi: 999 TL

Kiwi Döner Başlıklı Saç Şekillendirici: 399 TL

Kiwi Çubuk El Blender: 229 TL

Fakir Extrim Saç Sakal Kesme Makinesi: 279 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi: 189 TL

Kiwi 4'ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici: 249 TL

Tecno Pova Neo 2 Cep Telefonu: 4.999 TL

Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu: 2.599 TL

Xiaomi Buds 3 Lite Bluetooth Kulaklık: 349 TL

Benzinli Moped

49.4 Benzinli Moped: 19.490 TL

Evcil Hayvan Ürünleri

Evcil Hayvan Su İçme Şişesi: 119,95 TL

Evcil Hayvan Mama Fırlatma Oyuncağı: 69,95 TL

Fularlı Kedi Tasması: 32,95 TL

Tenis Topu Fırlatma Oyuncağı: 29,95 TL

Köpek Oyuncağı Ödül Topu: 29,95 TL

Evcil Hayvan Bakım Seti:249 TL

Evcil Hayvan Tırnak Makası: 59,95 TL

Fularlı Kedi Tasması: 32,95 TL

Koltuk Takımı Ve Katlanır Metal Karyola Yatak Seti

Koltuk Takımı: 6.850,00 TL

Katlanır Metal Karyola Yatak Seti: 1.750 TL

Müzik Aletleri

Jwin 88 Tuşlu Piyano: 4.990 TL

Jwin Dijital Davul Seti: 4.990 TL

Büyük Boy Gitar: 649 TL

Tuşlu Ahşap Kalimba: 249 TL

Çantalı Keman: 990 TL

Bilek Zili 2'li: 49,95 TL

Marakaş Seti 2'li: 44,95 TL

Mutfak Eşyaları

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi: 279,95 TL

Mikser Sürahi: 69,95 TL

Silikon Mama Kaşık Seti 2'li: 32,50 TL

Kahve ve Süt Köpürtücü: 39,95 TL

Karma Plastik Ürünler: 18,50 TL

Dolap İçi Düzenleyici Raf: 19,95 TL

Asılabilir Organizer: 22,50 TL

Motivasyon Matarası: 39,95 TL

Manuel Doğrayıcı: 64,95 TL

Matara: 22,95 TL

İrem Çay Bardağı 6'lı: 39,95 TL

Tuzluk Seti 2'li: 27,50 TL

Çok Amaçlı Kase: 59,95 TL

Marmelade Kase: 9,95 TL

Plastik Kapaklı Kare Borcam: 109,95 TL

Oyuncaklar

Dolu 12V Akülü Araba: 2.999 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: 2.299 TL

Lisanslı Oyun Hamuru Çanrtası: 69,95 TL

Oyuncak Renkli Arabalar: 17,95 TL

Oyuncak Balon 25'li: 24,95 TL

Oyuncak Barbie Parıltılı Bebek: 99,95 TL

Ev Eşyaları Ve Giyim

Çift Kişilik Baskılı Pike: 145 TL

Buldan Koltuk Örtüsü: 79,95 TL

Kilim: 149,00 TL

Plaj Hasırı : 52,50 TL

Juno Bayan Tek Toka Keçe Terlik: 149,95 Tl

Juno Bay Poli Şeritli Çapraz Terlik: 49,95 TL

Deniz-Havuz Ürünleri

Nivea 50 Faktör Çocuk Güneş Kremi: 189 TL

Nivea Bronzlaştırıcı Yağ: 164 TL

Dear Body Aloe Vera Güneş Sonrası Jel: 19,50 TL

Mia Mina 50 Faktör Çocuk Güneş Sütü Spreyi: 99,50 TL

Dear Body Bronzlaştırıcı Yağ 200 ML: 49,50 TL

Gıda Ürünleri

Pınar/Torku Yarım Yağlı Süt 4X1 L:69,50 TL

Komili Riviera Yemeklik Zeytinyağı 500 ML: 49,50 TL

İçim Tereyağı 750 GR: 134,50 TL

İçim Yarım Yağlı Süzme Peynir 900 G: 84,50 TL

İçim Az Yağlı Kaymaksız Yoğurt 3 KG: 67,50 TL

TAT Yasemin Kokulu Pirinç 2000 G: 42,90 TL

TAT Pilavlık Bulgur 2000 G: 36,90 TL

TAT Kırmızı Mercimek 2000 G: 48,90 TL

Erikli Su 12X500 ML: 32,50 TL