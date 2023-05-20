Citroen, elektrikli C4 modelleri e-C4 ve e-C4X için yeni bir motor seçeneği duyurdu. Bu yeni motor seçeneği sayesinde, e-C4 modelleri Türkiye'deki yüzde 10'luk vergi dilimine girecek. Bu sayede, e-C4'ün fiyatının Togg'dan daha uygun olması bekleniyor.

Yeni motor seçeneği, 115 kW güç üretirken, 154 beygir gücü ve 260 Nm tork sağlıyor. Bu yeni versiyon, 421 kilometre menzile sahip ve bataryası 100 kW hızlı şarj ile yüzde 20'den yüzde 80'e yarım saatte şarj olabiliyor.

Her ne kadar yeni e-C4 ve e-C4X modellerinin Türkiye fiyatlarına dair resmi bir açıklama bulunmasa da, Avrupa'daki fiyatlara bakıldığında yeni motor seçeneğiyle bu araçların Türkiye'de 800 bin TL civarında satılması bekleniyor. Bu durum, e-C4 ve e-C4X'in, Togg'un giriş seviyesi modeli ile arasında en az 130 bin TL fiyat farkı olacağı anlamına geliyor.

Önceki versiyonlarına bakıldığında, 2023 model yılı Citroen e-C4 Shine Bold'ın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1 milyon 8 bin 300 TL, Citroen e-C4X Shine Bold modelinin ise 1 milyon 39 bin 100 TL olduğu görülüyor. Yeni motor seçeneğinin getirdiği fiyat düşüşü, Citroen'in elektrikli otomobil pazarındaki konumunu güçlendirecek gibi görünüyor.