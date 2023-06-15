Citroen C Elysee fiyat listesi 2023 Haziran Citroen C-elysee sıfır fiyatları ne kadar? Bayiden sıfır Citroen C-elysee fiyatları çok merak ediliyor. Citroen, Mayıs ayında 8 bin 528 adetlik satışla Türkiye'deki en yüksek satış rakamına ulaştı. Güncel Elysee fiyat listesi ile karşınızdayız. İşte Citroen C Elysee fiyat listesi:
Citroen C Elysee fiyat listesi 2023 Haziran
Sıfır Citroen C Elysee fiyatları ne kadar? Citroen, geçtiğimiz ay 8 bin 528 adetlik satışla Türkiye'deki en yüksek satış rakamına ulaştı. Güncel Elysee fiyat listesi çok merak ediliyor. İşte Citroen C Elysee fiyat listesi:
Citroen C-elysee sıfır fiyatları 2023
Ülkemizde şu anda sadece tek bir Citroen C-elysee modeli satışa sunuluyor. Dizel motora sahip Citroen C-elysee 1.5 BlueHDi 100 HP modelinin fiyatına göz atalım. 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel olarak satışa sunulan Citroen C-elysee bayilerde 745.000 TL fiyattan satışa sunuluyor. Metalik boya opsiyonu ise 4000 TL. Aracın özelliklerine de kısaca şöyle:
- Egzoz emisyon standardı/Emisyon normu: 6d-ISC
- Silindir adedi : 4
- Motor hacmi (cc): 1499
- Maksimum güç (HP / d/d): 100 / 3500
- Maksimum tork (Nm/ d/d):250 / 1750
- Vites kutusu: Manuel 6 ileri
- Start & Stop : VAR
- Lastikler 195/55 R16
- Bagaj hacmi (VDA): 506
- Maksimum hız (km/s): 189
- 0-100 km/s hızlanma (sn): 10,1
Citroen C-elysee yakıt tüketimi
- Düşük (lt/100 km) 5.1
- Orta (lt/100 km) 4.3
- Yüksek (lt/100 km) 4.1
- Ekstra yüksek (lt/100 km) 5.2
- Bileşik (lt/100 km) 4.7
Citroen Haziran Ayı Kampanyaları 2023
Haziran ayı finans kampanyası ve fiyatlar 2023 model yılı Citroën modellerinde geçerlidir. Kampanyalar 30.06.2023 tarihine kadar tüm Citroën Yetkili Satıcılarında geçerli olacaktır.
- Citroën Ami modelinde 75.000 TL 12 ay %1,99 faiz
- Citroën C3 Aircross modelinde 100.000 TL 12 ay %1,99 faiz
- Citroën C4 modelinde 100.000 TL 12 ay %1,99 faiz
- Citroën C4 X modelinde 100.000 TL 12 ay %1,99 faiz
- Citroën C5 Aircross modelinde 150.000 TL 12 ay %1,99 faiz
- Berlingo Kombi modelinde 100.000 TL 12 ay %1,99 faiz
- Berlingo Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper modelinde 100.000 TL 12 ay %1,99 faiz
Kaynak: HABER MERKEZİ