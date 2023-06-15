Citroen C Elysee fiyat listesi 2023 Haziran Citroen C-elysee sıfır fiyatları ne kadar? Bayiden sıfır Citroen C-elysee fiyatları çok merak ediliyor. Citroen, Mayıs ayında 8 bin 528 adetlik satışla Türkiye'deki en yüksek satış rakamına ulaştı. Güncel Elysee fiyat listesi ile karşınızdayız. İşte Citroen C Elysee fiyat listesi:

Citroen C Elysee fiyat listesi 2023 Haziran

Sıfır Citroen C Elysee fiyatları ne kadar? Citroen, geçtiğimiz ay 8 bin 528 adetlik satışla Türkiye'deki en yüksek satış rakamına ulaştı. Güncel Elysee fiyat listesi çok merak ediliyor. İşte Citroen C Elysee fiyat listesi:

Citroen C-elysee sıfır fiyatları 2023

Ülkemizde şu anda sadece tek bir Citroen C-elysee modeli satışa sunuluyor. Dizel motora sahip Citroen C-elysee 1.5 BlueHDi 100 HP modelinin fiyatına göz atalım. 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel olarak satışa sunulan Citroen C-elysee bayilerde 745.000 TL fiyattan satışa sunuluyor. Metalik boya opsiyonu ise 4000 TL. Aracın özelliklerine de kısaca şöyle:

Egzoz emisyon standardı/Emisyon normu: 6d-ISC

Silindir adedi : 4

Motor hacmi (cc): 1499

Maksimum güç (HP / d/d): 100 / 3500

Maksimum tork (Nm/ d/d):250 / 1750

Vites kutusu: Manuel 6 ileri

Start & Stop : VAR

Lastikler 195/55 R16

Bagaj hacmi (VDA): 506

Maksimum hız (km/s): 189

0-100 km/s hızlanma (sn): 10,1

Citroen C-elysee yakıt tüketimi

Düşük (lt/100 km) 5.1

Orta (lt/100 km) 4.3

Yüksek (lt/100 km) 4.1

Ekstra yüksek (lt/100 km) 5.2

Bileşik (lt/100 km) 4.7

Citroen Haziran Ayı Kampanyaları 2023

Haziran ayı finans kampanyası ve fiyatlar 2023 model yılı Citroën modellerinde geçerlidir. Kampanyalar 30.06.2023 tarihine kadar tüm Citroën Yetkili Satıcılarında geçerli olacaktır.

Citroën Ami modelinde 75.000 TL 12 ay %1,99 faiz

Citroën C3 Aircross modelinde 100.000 TL 12 ay %1,99 faiz

Citroën C4 modelinde 100.000 TL 12 ay %1,99 faiz

Citroën C4 X modelinde 100.000 TL 12 ay %1,99 faiz

Citroën C5 Aircross modelinde 150.000 TL 12 ay %1,99 faiz

Berlingo Kombi modelinde 100.000 TL 12 ay %1,99 faiz

Berlingo Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper modelinde 100.000 TL 12 ay %1,99 faiz

Kaynak: HABER MERKEZİ