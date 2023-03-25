Malzemeler:
- 4 adet tavuk but
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- Tuz
Yapılışı:
- Tavuk butlarını iyice yıkayın ve süzülmeye bırakın.
- Yoğurt, zeytinyağı, biber salçası, domates salçası, karabiber, kekik, kimyon, ezilmiş sarımsak ve tuz karıştırarak bir sos hazırlayın.
- Tavuk butlarını bu sosla iyice karıştırarak her yerine eşit miktarda sürün.
- Soslanmış tavuk butlarını en az 2 saat veya tercihen bir gece boyunca buzdolabında bekletin.
- Tavukları sosundan süzün ve fırın tepsisine yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 200°C fırında, tavuk butlarının üzeri çıtır çıtır olana ve içleri iyice pişene kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
- Fırından çıkan tavuk butlarını sıcak servis yapın.
İpucu: Fırında tavuk but, yanında pilav, kızartma, salata veya yoğurtla birlikte servis edilebilir.
Afiyet olsun!
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