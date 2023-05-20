Strateji oyunları sevenlerin büyük beğenisini kazanan Cities Skylines, 18-22 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olacak. Şehir planlaması, belediye ekonomisi, vergilendirme ve benzeri konuları kapsayan bu oyun, oyunculara gerçek bir belediye başkanı deneyimi yaşatıyor.

Cities Skylines, oyunculara kendi şehirlerini inşa etme ve yönetme imkanı sunuyor. Oyunda alınan her karar, şehrin gelişimini ve vatandaşların mutluluğunu doğrudan etkiliyor.

Oyunun yapımcıları tarafından duyurulan kampanya kapsamında Cities Skylines, belirtilen tarihler arasında herkes tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek. Ek olarak, oyun ve içindeki tüm ek paketler %70 indirimle sunulacak.

İşte indirimli fiyatlar:

Cities Skylines: 84 TL (Eski fiyat: 280 TL)

Cities Skylines Deluxe Edition: 102 TL (Eski fiyat: 340 TL)

Cities Skylines – The Classics Bundle: 396 TL (Eski fiyat: 987 TL)

Cities Skylines Collection: 2.220 TL (Eski fiyat: 3.393 TL)

Cities Skylines – New Player Bundle: 306 TL (Eski fiyat: 708 TL)

Cities Skylines'ı ücretsiz olarak oynamak için Steam hesabı oluşturmanız ve bu hesap üzerinden oyunu indirmeniz gerekiyor. Ancak belirtilen tarihler dışında ücretsiz oynama hakkı kalkacak ve oyunu oynamaya devam etmek için satın almanız gerekecek.

Cities Skylines'ı sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için gereken sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit ve üzeri

İşlemci: Intel Core i7 930 veya AMD FX 6350

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 450 veya AMD R7

Depolama: 4 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7 2700K veya AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 580 veya AMD Radeon RX 560

Depolama: 4 GB

Yenigün Haber Merkezi