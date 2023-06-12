Cities: Skylines II, dün akşamki Xbox etkinliği sırasında göz kamaştıran oyunlardan biri oldu. Geliştiriciler, oyuncuların sıfırdan bir şehir inşa edebileceği ve bu şehiri kendi hayal güçleriyle gelişen bir metropole dönüştürebileceği bir oyun deneyimi vaat ediyor. Oyun, genel olarak daha gerçekçi görüntülere sahip ve oyuncuların hayallerindeki şehri inşa etmeleri için yüksek çözünürlüklü grafiklerle desteklenmiş durumda.

24 Ekim 2023 tarihinde çıkacağı açıklanan Cities: Skylines II, şu an Steam üzerinde 425 TL'lik bir fiyatla ön siparişe açılmış durumda. Oyun hakkındaki ilk oynanış görüntülerini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Oyun, bir şehrin temellerini atmanız ve günlük yaşamın yaşanılmasını mümkün kılacak yolları, altyapıyı ve sistemleri kurmanızı gerektiriyor. Tüm bu detaylar, şehrin nasıl büyüyeceği ve nasıl gelişeceği üzerinde tamamen sizin kontrolünüzde. Yerel endüstrilere enerji sağlamaktan, yerleşim bölgelerini güzelleştirmeye, halkın ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaya kadar birçok karar sizin stratejik planlamanıza bağlı.

"Cities: Skylines II", PC yanında konsollar için de çıkacak ve ilk gün Game Pass’ten oynanabilecek. Oyunun büyük bir fanı değilseniz, çıkış tarihini bekleyip Game Pass üzerinden deneyimleme şansınız olacak.