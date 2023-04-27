Paradox Announcement Show 2023'te duyurulan Cities: Skylines 2, oyunculara "hayal edebilecekleri her türden şehri inşa etme ve mütevazi bir köyden hareketli bir metropole doğru büyümesini takip edebilme” imkanı sunuyor. Paradox, Cities: Skylines 2'nin "gezegendeki en açık uçlu şehir kurma alanı" olacağını ifade ediyor. Yeni oyun, oyuncuların "daha önce hiç olmadığı bir şekilde canlı şehirler yaratmasına ve sürdürmesine" olanak tanımayı hedefliyor.

Yeni nesil grafiklere ek olarak, Cities: Skylines 2, daha zengin inşaat ve özelleştirme seçenekleri, daha gerçekçi ulaşım ve ekonomi sistemleri sunmayı vaat ediyor. Ayrıca Colossal Order, Cities: Skylines 2'nin uzun ömürlü olması için gelişmiş modlama yetenekleri sunacaklarını belirtiyor.

Cities: Skylines 2, 2023 yılının sonlarında Xbox Series X/S, PC ve PS5 için çıkış yapacak. Oyun, ilk günden itibaren Game Pass’te de yer alacak. Oyunun önceki nesle çıkması ise beklenmiyor.

Cities: Skylines 2, oyunculara muazzam bir arazi parçasını kendi metropolüne dönüştürme fırsatı sunacak. Oyuncular, çimenli köklerden başlayarak, sıfırdan bir şehir inşa etmek için gerekli araçlara sahip olacaklar. Şehir kurma türünün en popüleri Cities: Skylines'ın devam oyununda "yaratıcı" olarak bir şehir oluşturmak, oyuncuların kutsal görevi olacak.

Yeni oyun, oyuncuların kendi şehirlerini geliştirebilecek ve kararlarına göre şekillendirebilecek bir dünya sunacak. Yerleşime ayrılmış mahallelerden capcanlı şehir merkezlerine kadar, seçeneklerin sonu gelmeyecek. Bir şehir yönetmenin zorluklarıyla uğraşacak ve vatandaşlarının ihtiyaç ve isteklerinden daima haberdar olacak oyuncular.

Geliştiricilere göre, Cities: Skylines 2, ilk oyuna kıyasla oyunculara çok daha büyük bir arsa üzerinde şehirlerini inşa etme fırsatı sunacak. Serinin ilk oyununda 9 karelik bir alan üzerinde inşa etme imkanı sunulurken, bir mod aracılığıyla bu alan 81 kareye çıkabiliyordu. Ancak yeni oyun, bu sınırları zorlayarak oyunculara 150 karelik bir arazi üzerinde şehir inşa etme özgürlüğü verecek. Bu, oyunculara çok daha fazla hareket alanı ve yaratıcılık için özgürlük sunacak.

Cities: Skylines 2'nin çıkış videosu, Paradox Interactive'in YouTube kanalında yer alıyor. Video, oyunun görsel kalitesi ve detayları hakkında ipuçları veriyor. Videoyu izleyerek Cities: Skylines 2'nin neler sunacağına dair daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Cities: Skylines'ın devam oyununun duyurusu, şehir inşa oyunlarına meraklı oyuncular arasında büyük bir heyecan yarattı. Yeni nesil grafikler, gelişmiş özelleştirme seçenekleri ve genişletilmiş oyun alanı ile Cities: Skylines 2, yılın en çok beklenen oyunlarından biri olmaya aday görünüyor. Oyunun 2023 yılı sonunda çıkması bekleniyor.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows® 7 64 Bit | Windows® 8.1 64 Bit | Windows® 10 Home 64 Bit İşlemci: Intel® Core™ I7 930 | AMD® FX 6350 Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTS 450 (1 GB) | AMD® R7 250 (2 GB) | Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) DirectX: Sürüm 9.0c Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 4 GB kullanılabilir alan



ÖNERİLEN: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: Windows® 10 Home 64 bit İşlemci: Intel® Core™ I7 2700K | AMD® Ryzen 7 2700X Bellek: 16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 580 (1.5 GB) | AMD® Radeon™ RX 560 (4 GB) DirectX: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 4 GB kullanılabilir alan



macOS

MİNİMUM: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: OS X 10.11 (64-bit) İşlemci: Intel Core 2 Duo, 3.0GHz Bellek: 6 GB RAM Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GTX 260, 512 MB or ATI Radeon HD 5670, 512 MB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards) Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 4 GB kullanılabilir alan



ÖNERİLEN: 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir İşletim Sistemi: OS X 10.11 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-3470, 3.20GHz Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards) Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 4 GB kullanılabilir alan



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