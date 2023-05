Prime Video'nun casus gerilim dizisi ' Citadel'in ilk sezonu , tüm sırların açığa çıktığı altıncı bölümüyle sona eriyor. Kızlarının hayatı söz konusuyken Mason ve Nadia için risk hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Bu onları, daha önce hiç olmadığı kadar sınırlarını zorlamalarını gerektiren bir göreve götürür. Bölümün sonunda, bazı şok edici açıklamalar bizi dizi hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Sonun Citadel ve ajanları için anlamı şu. ÖNCEKİ SPOİLER

Citadel 6. Bölüm Özeti

Nadia ve Mason'ın kızı Asha, Manticore tarafından kaçırılmıştır , bu da kendilerinden ne istenirse yapmak zorunda oldukları anlamına gelir. Dahlia Archer, Mason'ın bir Rus denizaltısına girip nükleer füzelerin çekirdeklerini almasını istiyor. Bunu yapabilen tek kişi o çünkü yıllar önce Citadel'in şifresini almak için göreve gönderildiğinde birkaç değişiklik yaptı ve kendi şifresini kurdu. O nükleer savaş başlıklarına erişebilecek tek kişi o.

Geçmişe bir geri dönüş, Mason'un Nadia şebekeden çıktığından beri tedirgin olduğunu ortaya çıkarır. Özellikle ondan ayrıldıktan sonra aniden ortadan kaybolması onu tedirgin eder ve üstlerinden Nadia'nın nerede olduğunu söylemesini sağlamaya çalışır. Ona Nadia'nın Berlin'de olduğunu söyler ama o bunu kabul etmez. Gerçeği araması onu tehlikeli bir yola sürükler, ancak Hisar yıkılmadan önce Mason, Valencia'da bir çocuğu olduğunu keşfeder ve Nadia bunu ondan bir sır olarak saklar.

Citadel Finale Bitiş: Köstebek kimdir?

Sekiz yıl önce Hisar düştüğünde bunun içeriden bir iş olduğu açıktı. Bir Citadel ajanı, diğer tüm ajanların isimlerini ve kimliklerini Manticore'a vermişti ve bu, ajanların vahşice öldürüldüğü bir kan banyosuna yol açtı. Sadece bir avuç hayatta kaldı ve yıllar sonra, şimdi Kyle olan Mason, anılarını geri kazanmaya çalışırken onlarla temasa geçiyor. Mason hiçbir şey hatırlamadığı için bir sonraki adımı için Bernard ve Nadia gibilere güvenmek zorundadır. Onlara güveniyor ama bir de köstebek meselesi var. Onlardan biri olup olmadığını merak etmeye başlar, özellikle Nadia. Ancak sonunda gerçeğin çok daha kötü olduğu ortaya çıkar.

Bir geri dönüş sahnesi, Dahlia Archer'ın tüm Citadel ajanlarının ayrıntılarını, gizli kimliklerini, nerede faaliyet gösterdiklerini ve görevlerinin ne olduğunu öğrendiği anı ortaya koyuyor. Bu bilgiyi Manticore ajanlarına aktarırken, ona böyle bir bilgiyi nereden bulduğunu sorarlar. Bu, Mason Kane'in ona verdiğini açıkladığı zamandır. Bu, Mason'un çok küçük yaşlardan beri çalıştığı ajansı alaşağı eden köstebek olduğunu doğruluyor. Anılarına sahip olmaması gizemi devam ettirdi çünkü hikayeyi onun bakış açısından takip ediyoruz. Ancak son bölümdeki olaylar, Mason'un Citadel'e ihanet ettiğine dair hiçbir şüphe bırakmaz.

Mason Kaleye Neden İhanet Etti?

Önceki bir bölümde Mason, Nadia'ya küçük yaştan itibaren nasıl yetim büyüdüğünü anlatır. Babası öldü, ardından annesi onu tamamen görmezden geldi, öyle ki yıllar sonra onunla tanışmadı. Mason, kendisine bir amaç veren Citadel tarafından bulundu ve bu yüzden örgüte çok sadık hissetti. Tüm hayatını bu işe adamıştı ve bu şekilde kalmasını istiyordu. Ama sonra Nadia'ya aşık oldu, Celeste'ye arka çıkarak ona ihanet etti ve AWOL'a gittiğinde nereye gittiğini öğrenmek için çaresiz kaldı.

Bir geri dönüş, Mason'un ebeveynlerinin diplomat olduğunu ve otuz yıl önce, babasının bir bomba patlamasının hayatını kaybettiği Sırbistan'da konuşlandırıldığını ortaya koyuyor. Sonra annesi tamamen ortadan kayboldu ve Mason onunla ancak yıllar sonra tanıştı. O zamana kadar, o zaten bir Citadel ajanıydı, annesi Dahlia Archer ise zaten Amerikan siyasetinin içindeydi ve Manticore için çalışıyordu.

Mason ve Dahlia yıllar boyunca iletişim halinde kaldılar ama asla işleri karıştırmadılar. Dahlia, oğlu olduğu için ondan yardım istemesini söyledi. Citadel ona Nadia'nın nerede olduğunu söylemeyince Mason, sözlerine uyan ve Nadia'yı İspanya'ya kadar takip eden Dahlia'ya gider. Buradan Mason, Nadia'nın nerede olduğunu ve neden kaybolduğunu öğrenmesi için Bernard'a iş verir.

Dahlia, ona yardım etmeden önce Mason'a, Citadel'in inandırıldığı gibi tamamen iyi kötülerle savaşan bir organizasyon olmadığını söyler. Yıllar önce Sırbistan'da patlayan bombanın Citadel tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Bir terör hücresinin yerini bombalamayı planladılar, ancak yanlış bilgi onların diplomatlar ve diğer insanlarla dolu bir alanı bombalamalarına yol açtı. Dahlia, Mason'a Citadel'in sorumlu tutulmak istemediğini, bu yüzden NATO'dan BM'ye ve CIA'ya herkese rüşvet verdiklerini ve hatayı örtbas etmeleri için zorladıklarını söyler.

Dahlia, normal bir aile yetiştirme şansını elinden alan o bomba patlamasında babasının öldüğünü söyleyerek bunu Mason için kişiselleştiriyor. Citadel'in açığa çıkardığından daha fazla sır sakladığını ve böyle bir bombalamayı örtbas edebildiğinde, bunu her zaman yapmadıklarını kim söyleyebilir? Kim bilir başka ne hakkında yalan söylüyorlardı? Dahlia, Mason'ın babasının intikamını alırken kendini kurtarmak ve Citadel'i yok etmek isteyeceğini umuyor. Ancak bu onun dönüm noktası değil.

Bernard, Mason'a Nadia ve yeni doğan kızlarının resimlerini gösterdiğinde, Mason bunun çocukları için ne kadar tehlikeli olabileceğini anlar. Bernard, onu Nadia'yı bulması ve kızlarıyla tanışması için cesaretlendirir. Ancak Mason, Nadia'nın bunu hak etmediğini düşündüğü için bunu bir sır olarak sakladığına inanır ve bu yüzden bunu bu şekilde saklamaya karar verir. Nadia, Citadel bile kızını bilmesin diye şebekeden çıktı. Eğer yaparlarsa, Asha asla güvende olmayacaktı. Mason da biliyordu ama Nadia'nın aksine kaçmadı. Citadel'i kesin olarak bitirmeye ve dünyayı kızları için daha iyi bir yer yapmaya karar verdi.

Mason Anılarını Geri Alıyor mu? Hatırlıyor mu?

Kyle Conroy, hafızası silinmiş bir casus olduğunu keşfettiğinde, onları geri almaya çalışır ve X vakasını aldığında bunu yapmaya çok yaklaşır. Kayıp anıları geri getirmesi gereken şişeleri içerir. Ancak Kyle'ın şişesi, düşman tarafından kovalanırken yok edilir. Bernard gitmiş ve şişe ortadan kalkmışken, Kyle'ın anılarını geri kazanmasının ve Mason Kane olarak gerçekte kim olduğunu öğrenmesinin hiçbir yolu yok.

Son bölümde Carter, Mason ve Nadia, Citadel karargahına geri döner. Carter, Mason'ın kayıp şişesini almak ve onun için yeni bir tane oluşturmak için yeterli kaynağı bulur. Carter orijinal şişe gibi çalışıp çalışmayacağından emin değil ama teorik olarak öyle olmalı. Kyle'a enjekte edilir edilmez, karısının aslında geri döndüğü Citadel ajanı olduğu ve bunca zamandır herkesin aradığı köstebek olduğu gerçeği de dahil olmak üzere, geri dönüşler aldığını görüyoruz.

Odadan dışarı fırlar ve bir an yönünü bulur. Abby onu bulduğunda, bilmediğini söylediği her şeyi hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Ona sarılır ve ifadeleri her şeyi hatırladığını gösterir. Ancak yaptıklarından utanıyor ve bunu ve eylemlerinin sonuçlarını kabul etmeye pek hazır değil. Anılarının geri geldiğini kabul etmesi de onu Abby hakkındaki gerçekle yüzleşmeye zorlayacaktır. Mason olarak hayatını mahvetti ama Kyle olarak ona aşık oldu ve ondan bir kızı oldu.

Ona geçmişini anlatmak, son sekiz yılda inşa ettikleri şeyi yerle bir ederdi. Artık bundan vazgeçemez. Anlaşılır bir şekilde, bugününün karmaşık doğası ve geçmişinin ihanetleriyle hesaplaşmadan önce durumu en iyi nasıl idare edeceğini bulmak istiyor. Her halükarda, Mason her şeyi hatırladığına göre artık geri dönüş yok.