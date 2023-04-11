Guangdong merkezli Çinli akıllı telefon üreticisi Gionne, iPhone 14 Pro'nun benzeri olan F1 Plus modelini Çin pazarında satışa sundu. Orijinal iPhone’dan çok daha düşük bir fiyattan satışa çıkan telefonun 6 GB RAM ve 128 depolama alanı olan sürümü 160 dolardan, 8 GB Ram ve 129 GB depolama alanı olan sürümü ise 175 dolardan satışa çıktı. 10W hızlı şarj destekli ve 6,5 inç IPS LCD ekranı olan telefonun arka kısmında iPhone tasarımı kamera bulunuyor fakat sadece ana kamera çalışıyor, Diğer iki kamera lensleri çalışmıyor. Ana kamera 5 megapiksel çözünürlüğüne sahip. Dış görünüşüyle Gionee F1 Plus, iPhone 14 Pro’dan ayırt edilemiyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ