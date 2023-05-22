Çin'in 23 Trilyonluk Borç Problemi Büyüyor: Goldman Sachs Tahminlerini Açıkladı

Goldman Sachs Group Inc., Çin'in toplam kamu borcunun yaklaşık 23 trilyon dolar olduğunu tahmin etti. Çin'de artan borç sorunu, yerel yönetimleri borçlarını ödemek için harcama kesintilerine veya büyümeyi destekleyen projelerden kaynak aktarmaya zorlayabilir. Bu durum, bir milyona yakın nüfusa sahip Hegang gibi şehirlerde mali gelirin borçlardan daha fazla olmasıyla ortaya çıkan sorunları da beraberinde getiriyor.

Hegang: Çin'deki Borç Sorununun Görünen Yüzü

Hegang, yerel yönetim borç sorununun sadece buzdağının görünen kısmı. Bu şehir, mali gelirinin iki katından fazla borcuyla dikkat çekmeye başlamıştı. Ancak Çin'in en büyük ikinci ekonomisi için bu, gelecek yıllarda ciddi bir tehdit oluşturan bir sorunun sadece başlangıcı.

Çin Yerel Yönetimleri Borçlarını Ödemek İçin Acil Adımlar Atıyor

Çin'de Danıştay'ın yerel yönetimlerin borç riskleriyle başa çıkması için 2016'da açıkladığı kurallardan sonra Hegang gibi bir şehir yönetimi, resmi olarak acil durum adımları atmaya başladı. Ancak Hegang sadece bir örnek, asıl endişe tüm yerel yönetimlerin borçlarını ödemek için harcama kesintileri yapmak veya büyümeyi destekleyen projelerden kaynak aktarmak zorunda kalacakları yönünde.

Şi'nin Hedefi: Gelir Seviyelerini İkiye Katlamak ve Uçurumu Azaltmak

Çin lideri Şi, 2035 yılına kadar gelir seviyelerini ikiye katlayarak zengin ve fakir arasındaki uçurumu azaltmayı hedefliyor. Ancak yaşlanan ve azalan nüfus nedeniyle birçok şehir, hızlı ekonomik büyümeyi ve vergi gelirini sürdürecek iş gücüne sahip olamama riskiyle karşı karşıya.

Ekonomistler Uyarıyor: Yerel Bölgelerin Borçlarını Zamanında Ödeyememe Tehlikesi

ABD'li düşünce kuruluşu MacroPolo'da ekonomist olan Houze Song, birçok şehrin Hegang gibi sorunlarla karşılaşabileceğini belirtiyor. Çünkü Çin'in yaşlanan ve azalan nüfusu, yerel bölgelerin daha fazla kredi kullanım süresi verilmeden borçlarını zamanında ödeyememe riskini artırıyor. Yerel yönetimlerin üçte ikisinden fazlasının bu sorunla karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.