Turfanda meyve sebze sözcüğünü fazlasıyla duyarız. Meyve ve sebzeler için "turfanda" bunlar deriz ya, bakın kökeni nereden geliyor? Bunu nedense sorgulamayız.

Turfan, Doğu Türkistan'da (Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan, denizden 150 metre kadar aşağıda bir ovanın adı. Yazları son derece sıcak olan bu havzada çevredeki yüksek arazilere göre yaz erken gelir ve pamuk dahil bir tarım cennetinin oluşmasını sağlar.

Su, çevredeki dağlardan tarihi bir yapı olduğu iddia edilen yeraltı sulama kanalları vasıtası ile getirilir. Su, sıcak ve güneşli bir hava olunca sebzeler de Turfan' ovasında erkenden yetişir.

Türk manav tezgahlarında yaz kış görülen kavun karpuz gibi bazı meyvelerin çoğunluğu Sincan Bölgesi'ndeki Turfan'dan gelmektedir.

Bir başka bilgi ise bu yer altı sulama kanallarına “Karez” adı verilir ve Eski Türkler'den günümüze kalan önemli eserlerdendir. M.Ö. 500 yıllarında yapıldığı tahmin edilen ve 5.000 km uzunluğunda olan bu yapı yerin 100 metre altında, çölü 60 km aşarak Turfan’a ulaşır ve erken hasadın yapılmasında etken olur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ