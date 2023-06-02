Çin ordusunun gücü artıyor. Herkes Çin ordu günü ne kadar diye merak ediyor. Çin ordusu ise bilimi kullarak gücünü arttırmaya devam ediyor. Dünyanın en güçlü patlayıcısı (nükleer bombalar hariç) CL-20 artık Çin ordusu tarafından işlenebiliyor. Çinli araştırma ekibi, yeni sentez yönteminin şimdiye kadarki en ölümcül nükleer olmayan patlayıcı olan CL-20'ye beş kat stabilite artışı sağlayabileceğini söylüyor

Çin ordusunun gücü artıyor

Çinli araştırmacılardan oluşan bir ekip, darbeye dayanıklı kapasitesini beş kat artırarak dünyanın en güçlü patlayıcısının güvenliğini önemli ölçüde iyileştirdiklerini söylüyor. Bilim adamlarına göre, atılım, savaşta patlayıcıların büyük ölçekli uygulamasını hızlandırabilir ve Çin silahlarına yıkıcı güç açısından büyük bir avantaj sağlayabilir.

Çin Ordu Gücü: Çin Ordusunun Gücü Ne Kadar?

Dünyada Çin askeri gücü ne kadar diye çok merak ediliyor. Acaba kaç bin askeri var? Çin kaç tane savaş uçağı var? Dünyada Çin askeri gücü kaçıncı sırada? Kısaca Çin'in askeri gücüne göz atalım: Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Çin 3. sırada yer alıyor. Savunma bütçesine 224 milyar dolar ayıran Çin'in toplam askeri personel sayısı 2.6 milyon olarak biliniyor. Çin Ordusunun toplam hava gücü 3,187, savaş uçağı 1,222, muharebe tankı 13,050, deniz donanma gücü 714 olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyanın en güçlü patlayıcısı CL-20

CL-20, şimdiye kadarki en ölümcül nükleer olmayan patlayıcıdır. Patlatıldığında, TNT ve RDX gibi diğer yaygın patlayıcılardan çok daha yüksek patlama basıncına sahip hasar verici bir şok dalgası üretebilir. Yakın tarihli bir savaş oyununda Çinli savunma araştırmacıları, Güney Çin Denizi'nde 24 hipersonik füzeyle tüm bir ABD uçak gemisi saldırı grubunu batırdı.

Bazı askeri uzmanlar, bu silahın CL-20 savaş başlığını kullandığına inanıyor. CL-20 seri üretimi çok zordu. Pentagon tarafından 2021'de görevlendirilen ABD Enerji Teknolojisi Merkezi araştırmasına göre Çin, şimdiye kadar bu tür endüstriyel yeteneklere sahip tek ülke ve en yeni silahlarının bazılarında patlayıcı kullandı.

CL-20 üretiminde yeni bir teknoloji

Sichuan Sivil ve Askeri Ortak Yeni Enerji Malzemeleri İnovasyon Merkezi'nden patlayıcı bilimcisi Guo Changping liderliğindeki Çinli bir ekibe göre, CL-20'nin kullanımı, şoka duyarlılığı nedeniyle hala sınırlı. Guo ve meslektaşları, CL-20 kompozitlerini çok yüksek kararlılıkla sentezlemeye yardımcı olabilecek yeni bir nanoteknoloji geliştirdi.

Çekiç düşürme testinde, yeni CL-20 patlayıcının darbe hassasiyeti veya "H50 değeri" 68 cm (26,8 inç) olup, orijinal malzemenin 13 cm olan değerinden önemli ölçüde daha yüksekti. Çekiç düşürme testi, belirli bir yükseklikten bir patlayıcı örneğinin üzerine bir yükün düşürülmesini ve patlayıp patlamadığının ölçülmesini içerir. Numunenin yarısının patladığı yükseklik, H50 değeri olarak bilinir ve darbe duyarlılığının bir ölçüsü olarak kullanılır.

CL-20, geliştirme, üretim, depolama, nakliye ve kullanım sırasında sürtünme ve darbe nedeniyle güvenlik kazalarına duyarlı hale getiren yüksek mekanik hassasiyete sahiptir.

Guo'nun ekibi, Nisan ayında Chinese Journal of Explosives and Propellant dergisinde yayınlanan hakemli bir makalede güvenlik performansının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Mevcut teknolojik engelleri aşmak için yeni yöntemler arıyoruz. Bu, geleceğin yüksek güvenlikli, yüksek enerjili itici gaz ve patlayıcı formüllerinin tasarımına ve hazırlanmasına ilham verecek.

Son yıllarda birçok devlet basınında çıkan haberlere göre, Çin'in CL-20 araştırması nükleer silah programıyla yakından bağlantılı. Daha güçlü patlayıcılar, nükleer silahların boyutunu azaltabilir ve kıtalararası balistik füzelerin daha uzağa gitmesine izin verebilir. Çin'in nükleer savaş başlıkları için patlayıcı cihazlar geliştiren bir patlayıcı uzmanı olan Profesör Yu Yongzhong, yüksek enerjili patlayıcıları araştırmak için yeni bir yöntem olarak kafes şeklindeki bileşikleri kullanma fikrini ortaya attı.

Patlayıcının "iki boyutlu" düz halka yapısını "üç boyutlu" kafes benzeri bir yapıya dönüştürmeyi önerdi ve 1979'da dünyanın ilk kafesli yapı patlayıcısı olan 797# sentezine yol açtı. 1994 yılında Yu, laboratuvarında ilk bileşik CL-20'yi sentezledi ve keşfini birkaç Çin dergisinde bildirdi. İki yıl sonra, ABD'li askeri bilim adamlarından oluşan bir ekip, aynı yapıya sahip materyali duyurdu, ancak 1987'de keşfettiklerini söyledi.