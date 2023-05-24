Saat, Çin tarihinde eşsiz bir öneme sahip. Peki, bu tarihi saate dair merak edilen sorular neler? İşte detaylar:

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Saatin satış fiyatı ne oldu?

Hong Kong müzayedesinde gerçekleşen açık artırmada, Çin İmparatoru Puyi'ye ait olan Patek Philippe saat tam olarak 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

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Bu fiyat, benzer sahnelere göre nasıl bir rekora işaret ediyor?

Phillips Asia Müzayede Evi Saat Başkanı Thomas Perazzi, bu satışın bir imparatora ait saatler arasında kaydedilen "en yüksek fiyat" olduğunu açıkladı.

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Saatin modeli ve özellikleri neler?

Satılan saat, Patek Philippe tarafından üretilen nadir bir model olan 8 Reference 96 Quantieme Lune'ye ait.

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Saatin geçmişi nasıl belirlendi ve doğrulandı?

Bu tarihi saatin geçmişi ve sahipliği, saat uzmanları, tarihçiler, gazeteciler ve bilim insanları tarafından üç yıl süren araştırmalar sonucunda ortaya çıkarıldı ve doğrulandı.

Saatin önceki sahibi kimdir ve nasıl el değiştirmiştir?

Çin İmparatoru Puyi'nin saati, Sovyetler Birliği tarafından esir alındığı dönemde tercümanı Georgy Permyakov'a hediye edilmişti. Daha sonra bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak yeni sahibine geçti.

Çin İmparatoru Puyi'ye ait Patek Philippe saatinin 6,2 milyon dolara satılması, tarihi değeri ve nadirliği göz önüne alındığında büyük bir olay olarak kaydedildi. Bu satış, saat koleksiyonculuğu ve tarih meraklıları için unutulmaz bir anı olarak hatırlanacak.

Yenigün Haber Merkezi