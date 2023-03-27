2022 yılına ilişkin üretim, satış ve ihracat rakamlarını değerlendiren TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, öncelikle 2023’ün ilk günlerinde 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından TÜRKÇİMENTO olarak bölgeye her türlü desteği vermeye ve yaraların hızla sarılması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Geride kalan 2022 yılının, pandemi döneminin olumsuz yansımalarının ve Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz etkilerinden dolayı verimli bir yıl olarak değerlendirilemediğini söyleyen Yücelik, inşaat sektöründe yaşanan küçülmenin de etkisiyle çimento sektörünün 2022 yılını iç ve dış satışlarda tonaj olarak daralma ile tamamladıklarını kaydetti. Yücelik, Türkiye’de 77 çimento fabrikasıyla faaliyet gösteren sektörün 17 bin 500 kişiyi doğrudan istihdam ettiğini söyledi. Sektörün 2022 yılındaki üretim- satış rakamlarına ilişkin bilgi veren Yücelik, şöyle devam etti: “Sektörümüz, yaklaşık %6 büyüme yaşadığı 2021 yılından sonra 2022 yılına, iç piyasada düşüş ve ihracatta artış ile başlamıştı. 2022 yılında, sektörün %94’ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin toplam çimento üretimi geçen yıla oranla %6,6’lık düşüşle 73 milyon 708 bin tona geriledi. Üyelerimizin iç satışları ise 2022 yılında %9,3 azalarak 54 milyon 610 bin tona indi. Yine 2022 yılı 12 aylık dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %25,1’i ihracata konu oldu. 2022 yılında çimento sektörü olarak toplam ihracatımız ise %12’lik düşüşle 27,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu ihracatın 18,7 milyon tonunu çimento, 8,5 milyon tonunu klinker oluşturdu. 2023 yılında da ihracatta yaşanan düşüş trendi devam ediyor.”

KAPASİTEMİZ YETERLİ

77 fabrikayla faaliyet gösteren çimento sektörünün yapılan yatırımlarla 2022 yılında 119 milyon ton kapasiteye ulaştığını belirten Yücelik, kapasite kullanım oranının ise %65 olduğunu söyledi. Yücelik, “2022 yılı kapasite kullanım oranımıza baktığımızda kurulu kapasite altında üretime devam ediyoruz. Gerek iç piyasa gerekse dış piyasadaki gelişmelerin gerçek potansiyelimizi halen yansıtmadığını görmekle beraber; önümüzdeki dönemde sektörümüzün daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.” dedi.

ÇİMENTO İHRACATININ YARISI ABD’YE YAPILDI

Sektörün çimento ihracatını çoğunlukla ABD ve Orta Doğu’ya yaptığını söyleyen Fatih Yücelik, “Özellikle ABD pazarına burada bir parantez açmak isterim. Türkiye’nin ABD’ye çimento ihracatı önceki yıla oranla 2022 yılında %35 artarak 9,8 milyon ton oldu. Ülkemizin çimento ihracatının %50’si ABD’ye gerçekleştirildi. ABD’de bildiğiniz gibi son dönemde eskiyen altyapılar yenileniyor. Kaliteli ürünlerimiz ve lojistikteki başarımızla Türk çimentosu olarak ABD’nin de temeline imza atıyoruz” diye konuştu.