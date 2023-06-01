İçinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde cildi koruyan ve nem dengesini sağlayan yoğurdun cildimiz için bir çok faydası vardır. Antifungal özelliği sayesinde yoğurt, deri hastalıklarının giderimesinde de rol oynar. Peki, yoğurdun cildimiz için faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar...

Yoğurdun Cildimiz İçin Faydaları

-İçinde bulunan kalsiyum sayesinde cildi besler ve cilt yenilenmesine yardımcı olur.

-Yoğurt, B2 Vitamini içerir. B2 Vitamini de, cildi nemli tutmaya yardımcı olur.

-B2 Vitamininin yanı sıra B5 Vitamini de içeren yoğurt, bu vitamin sayesinde cilt lekelerinin giderilmesinde rol oynar ve cildi beyazlatır.

-Yanıkların giderilmesinde tedavi edici özelliği vardır.

-Ölü cilt hücrelerini vücuttan atar.

-Gözenekleri sıkılaştırır.

-Siyah noktaların yok edilmesinde kullanılır.

-Yoğurttaki protein, cildin kendini yenilemesine yardımcı olur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ