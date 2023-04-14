Her daim vatan ve millet sevgisini ülkesinde ve uluslararası arenada yaptığı birçok projede sunan yaşatan Çilem Duman "Türkiyem Benim" eseri ile bir kez daha vatanına olan sevgisini dinleyici izleyici ile paylaşıyor. Ünlü şairimiz söz yazarımız Ahmet Selçuk İlkan'dan Çilem Duman tam destek aldı. Cumhuriyetimizin 100. yılında sözleri usta şair söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'a bestesi Ümit Besen imzası taşıyan "Türkiyem Benim" eseri Çilem Duman yorumuyla dinleyiciye ulaştı.

"Türkiyem Benim"proje süpervizörlüğünü ünlü yönetmen Ali Eşitmez üstlendi. Eserin aranjesini başarılı aranjör Hatem Tutkus yaptı. Klip Yönetmenliği koltuğunda ünlü yönetmen Ali Eşitmez oldu. Çilem Duman'in "Türkiyem Benim" klibinde yurdumuzun cennet köşelerinden özel çekimlerle Türkiye yelpazesi renkli görsellerle izleyiciye sunuluyor. Klip kostüm stylingde sanatçı Çilem Duman ünlü moda tasarımcısı Emrullah Köroğlu ile çalıştı. Ay yıldızın nadide ve özel duruşu tasarım kostüm klipte dikkatleri çekmektedir.

Çilem Duman'ın "Türkiyem Benim" isimli şarkısı Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klip netd müzik kanalında nisan ayında yerini aldı. Cumhuriyetimizin 100.yılında birliğimizi ve vatan sevgimizi yansıtan "Türkiyem Benim" Çilem Duman yorumuyla Türkiye ulusuna armağandır.