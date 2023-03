1985 yılında bir uyuşturucu kuryesinin uçağının düştüğü, kokainin kaybolduğu ve kokaini bir kara ayının yediği gerçek hikayeden ilham alan çılgın gerilimde polis, suçlu, turist ve gençten oluşan tuhaf bir grup, 230 kiloluk bir uç yırtıcının kendisini sersemletecek miktarda yediği kokainin verdiği güçle daha fazla saldırı ve kan için katliam yaptığı Georgia ormanına yaklaşmalarını konu alıyor. Çıldırmış Ayı’da Keri Russell (The Americans), Emmy ödüllü Margo Martindale (The Americans), Emmy ödüllü Ray Liotta (The Many Saints of Newark), Alden Ehrenreich (Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi), O’Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Kahyun Kim (American Gods), Christian Convery (Sweet Tooth), Brooklynn Prince (The Florida Project) ve yeni oyuncu Scott Seiss rol alıyor. Yönetmenliği Elizabeth Banks’in (Charlienin Melekleri, Pitch Perfect 2) yaptığı, senaryosunu Jimmy Warden’ın (Bebek Bakıcısı: Katil Kraliçe) yazdığı Çıldırmış Ayı’nın yapımcıları; Oscar® ödüllü Phil Lord ve Chris Miller (Örümcek Adam: Örümcek Evreninde, Ailem Robotlara Karşı) ve Aditya Sood (Marslı), Lord Miller adına, Elizabeth Banks ve Max Handelman (Pitch Perfect serisi) Brownstone Productions adına ve Brian Duffield (Spontaneous). İdari yapımcı Robin Fisichella (Ma).

Tür: Gerilim

Oyuncular: Keri Russell, Margo Martindale, Ray Liotta, Alden Ehrenreich, O’Shea Jackson Jr., Jesse Tyler Ferguson, Kristofer Hivju, Kahyun Kim, Christian Convery, Brooklynn Prince, Scott Seiss

Yönetmen: Elizabeth Banks

Senaryo: Jimmy Warden

Yapımcılar: Phil Lord & Chris Miller, Aditya Sood, Elizabeth Banks, Max Handelman, Brian Duffield

İdari Yapım: Robin Fisichella