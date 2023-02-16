Çikolata kisti, rahim içinde yer alması gereken endometrium isimli dokunun rahmin dışında gelişim göstermesi sonucu oluşan kisttir. Bu kistin içi çikolata kıvamında ve renginde olan bir sıvı ile doludur. Bu sebepten halk arasında çikolata kisti ismi ile bilinir. Çikolata kistleri her 10 kadından 1’inde görülür. Kıyasla yaygın bir kadın hastalığıdır.

Çikolata kistlerinin hangi sebepten oluştukları tam olarak bilinmemektedir. Genetik sebeplerden ortaya çıkabilecekleri bilinmektedir. Buna ek olarak; hormon düzeninde meydana gelen bozukluklar, hormon içeren ilaç kullanımı, ilerleyen yaş gibi faktörler de endometriozise dolayısıyla da çikolata kistlerine sebep olabilir.

Çikolata kisti belirtileri kişide kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Belirtilerin şiddeti de zaman içerisinde değişebilir. Çikolata kisti belirtileri arasında en sık karşılaşılanları şunlardır:

Adet dönemi sırasında oldukça şiddetli ağrılar ve sancılar.

Adet dönemi sırasında normalden fazla kanama olması.

İdrar ve dışkı sırasında ağrı.

Cinsel birliktelik sırasında ağrı.

Gebe kalmada güçlük, kısırlık.

Çikolata kisti belirtileri diğer kadın hastalıklarının belirtileri ile benzerdir. Bu yüzden hastanın kendisine çikolata kisti teşhisi koyması imkansızdır. Bir hastalık ancak alanında uzman bir hekim tarafından teşhis ve tedavi edilebilir. Bu yüzden çikolata kistinden şüphelenen hastalara vakit kaybetmeden bir kadın doğum uzmanı ile görüşmeleri önerilir.

Çikolata Kistleri Hamile Kalmaya Engel Mi?

Çikolata kistleri, yumurtalıkların ve rahmin fonksiyonlarını aksatabilir, engelleyebilir. Bu da hastaların, ne kadar denerlerse denesinler gebe kalmalarına engel olabilir. Çikolata kistinin büyüklüğüne ve yerleşimine göre hastalar, kısırlık ve gebe kalmada güçlük gibi şikâyetlere sahip olabilirler.

Çikolata kisti tedavisi, doktor tarafından hastaya özel olarak planlanan süreçler içerir. Bu süreçler; hastanın detaylı bir şekilde muayene edilmesi, hastanın şikâyetlerinin ve taleplerinin dinlenmesi ile şekillenir. Böylece hastaya en uygun tedavi şekli kararlaştırılır.

Çikolata kisti tedavisi, düzenli doktor kontrolü ve ilaç kullanımı ile gerçekleşebilmektedir. Buna ek olarak bazı hastalarda çikolata kisti ameliyatı gerekebilir. Bu tedavi çeşitlerinin tümü; hastanın kist temelli şikâyetlerini sonlandırmak amacı ile yapılır.

Kapalı çikolata kisti ameliyatı genel anestezi altında gerçekleşen bir operasyondur. Yani hastalar operasyon sırasında ağrı veya rahatsızlık hissi duymazlar. Bu operasyon laparoskopik çikolata kisti ameliyatı olarak da bilinmektedir.

Operasyon sırasında hastanın karın bölgesine boyutu 1 santimetre civarında olan kesiler atılır. Bu kesiler yardımı ile laparoskop isimli cihazın kamerası kistlere ulaştırılır. Böylece anlık olarak görüntülenmesi yapılan çikolata kisti, doktor tarafından hastanın vücudundan alınır.

Çikolata kisti ameliyatı çoğu zaman 1 ila 2 saat arasında son bulur. Ancak bu süre ameliyatın kapsamına göre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Kapalı Çikolata Kisti Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Kapalı çikolata kisti ameliyatından sonra hastalar 1 gün boyunca hastanede gözetim altında kalırlar. Böylece hastaların genel kontrolleri sağlanabilir. İyileşme sürecine sağlıklı bir adım atmaları için tüm modern imkanlar sevk edilir.

Çikolata kisti ameliyatından sonra hastalar birkaç hafta içerisinde büyük oranda iyileşirler. Bu süre boyunca hastaların düzenli olarak dinlenmesi, ağır fiziksel aktivitelerden uzak durması önerilir. Kişisel hijyen kurallarına ve doktor tavsiyelerine uymak iyileşme sürecinin çok daha hızlı sonlanmasını sağlayacaktır.

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