Endometriozis kadınların gebe kalmasını, çocuk sahibi olmasını engelleyen bir durum mudur ? Tedavisi mümkün olan bir sağlık sorunu mudur ? Kanser riski içerir mi ?Ameliyat şart mıdır? Konu ile ilgili Jinekolojik Onkoloi Uzm anı Doç. Dr. İlker Kahramanoğl u önemli bilgiler verdi.

Neden “Çikolata Kisti” Diyoruz ?

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “Endometriozisüreme çağının önemli ve sık görülen hastalıklarından bir tanesidir. Rahmin içini döşeyen dokuya endometrium diyoruz.End ometriuma benzer dokunun, belirli sebeplerle yumurtalıklarda, bağırsakla rahim arasındaki bölgede, yani rahmin dışında karın içinde herhangi bir bölgedeyer alması durumuna “endometriozis ”denir. Endometriozis eğer ki, yumurtalıklarda kist oluşturursa, bu kistlere çikolata kisti yani “endometrioma” denir. Bun lara çikolata kisti denmesinin sebebi ise; bu kistlerin içeriğinin sıcak çikolata kıvamında ve çikolata renginde olmasından kaynaklanır” dedi.

Endometriozis Kendini Nasıl Belli Eder?

Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “Çikolata Kisti yani Endometriozis, bazı hastalarda hiçbir semptom ya da şikayet geliştirmeyebilir. Fak at yerleştiği bölgeye ve dokuya göre, çeşitli şiddetlerde bazı belirtiler oluşturabilir.Endometriozis karın içinde büyüdükçe,inflamasyona ve çeşi tli yakınmalara yol açabilir. Bunlar nelerdir diye soracak olursanız;Alt karın bölgesinde adet öncesi ve adet döneminde sancı, cinsel ilişki esnasında ağrı, kronik pelvik ağrı gibi durumlar sayılabilir.Bunun yanı sıra endometriozis, bulunduğu bölgede yapışıklıklar ve fibrozisgeliştirebildiğinde n, bazı kadınlarda infertilite yani halk arasında “kısırlık” olarak bilinen duruma neden olabilir” sözlerini ifade etti.

Anneniz, Ablanız Ya Da Teyzeniz Bu Tanıyı Almışsa…

Endometriozisin niçin geliştiğini kesin olarak söyleyemesek de bununla ilgili birkaç kabul ettiğimiz teori mevcut. Ayrıca gerçekleştirilen moleküler araştırmalarda, bu hastalığın meydana gelmesinde, birbirinden farklı genetik değişikliklerin etkisinin olduğu görüldü.Yani bu demek oluyor ki; anneniz, teyzeniz, ablanız gibi yakınlarınız endometriozis tan ısı almışsa, sizler,yakınları bu tanıyı almamış kişilere oranlaendometriozise bir adım daha yakınsınız.

Endometriozis Gebe Kalmaya Engel Olur mu ?

Endometriozis tanısı almış 10 kadından ortalama 7’si, doğal yöntem ile hamile kalabilir. Bunun dışındadeneyimli bir cerrah tarafından, doğru planlanmış bir operasyonun ardından yine doğal yöntemle kendiliğinden hamile kalınabilir. Yine de endometriozis hastalığını yaşayan kadınlardan küçük bir bölümü, kısırlık yani infertilite tedavisini almak zorunda kalabilir.Bunun yanı sıra, endometriozisameliyatını n ardından planlanan ve gerçekleştirilen “tüp bebek tedavileri”ninsonucunda da başarıyı elde etme oranı oldukça yüksektir.Bazı kadınlar, hamile kalmanın, bu hastalığı yani endometriozisi ortadan kaldırdığı, tedavi ettiği gibi gerçekçi olmayan bir inanışa ve bilgiye sahipler. Fakat bu doğru değildir. Gebelik döneminde, endometrioz isin oluşturduğu semptomlar geçici olarak hafifleyebilir fakat gebelik bu hastalığı tedavi etmez. Gebelik bitiminde şikayetler tekrar başlayabilir.

Basit bir kist ameliyatı değil !

Kahramanoğlu, “Endometriozis, ağrı kesici ya da hormon içerikli ilaçlar veya cerrahi operasyonlar ile tedavi edilebilmektedir. Eğer ki hasta, cerrahi işlem için uygun bir adaysa, işlem laparoskopik yöntemle yapılabilir. Laparoskopi, ameliyat sonrası hasta için konforu arttırdığı gibi, cerrah için de milimetrik odakların dahi görülebilmesini sağlar. Ancak burada altını çizmek istediğim şey, bu ameliyatın onkolojik prensiplere göre yapılması gerektiğidir.Bunu özellikle belirtmemin önemli nedenleri var. Cerrahi işlem sırasında,sadece kisti almak hastalığı ortadan kaldırmaz. İşte bu nedenle endometriozisinbulundu ğu dokuların tamamını almak gerekir. Yumurtalıktaki kisti alırken de normal yumurtalık dokusuna zar ar vermemek, büyük bir önem taşır.Karın içindeki tüm endometriozisodaklarını temizlemek ve yumurtalık rezervlerini gözetmek, endometrioziscerrahi sinde şarttır.”sözlerini kaydetti.

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