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Müziğe olan tutkusunu son zamanlardaki istikrarlı müzik üretimiyle sürdürmeyi başaran sanatçı bu tutumuyla dinleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Sözleri Tanıl Özbek, müziği ise anonim olan eserin düzenlemesinde perdesiz gitardan yaylılara uzanan geniş bir orkestra, büyük bir titizlikle enstrümanlarını icra etmiş, şarkının düzenlemesi Ozan Sarıboğa imzası taşıyor.