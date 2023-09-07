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Milas Ticaret ve Sanayi Odasının Milas ciğer kavurmasına coğrafi işaret almak üzere Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru kabul edildi. TPMK, Milas ciğer kavurmasına mahreç türü coğrafi işaret tescil işlemlerini tamamlayarak askıya çıkardı. TPMK'nin Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yapılan ilana 15 Kasıma kadar itiraz gelmemesi halinde Milas ciğer kavurması da MİTSO'nun coğrafi işaretli ürünlerinden birisi olacak.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas ciğer kavurmasına coğrafi işaret alınmasıyla birlikte bilinirliğinin, tanınırlığının artacağını belirterek "Bu da Milas'ın ciğerci esnaflarına ayrıca bir ekonomik getiri sağlayacaktır" dedi. Milaslı ciğer kavurma ustalarının yüzlerce yıldır ustadan çırağa aktararak sürdürdüğü ciğer kavurmacılığının kuşaklar boyunca özelliğini yitirmeden devam etmesi amacıyla coğrafi işaret tescili almak için başvuruda bulunulduğunu anlatan Reşit Özer "Milas'a özgü lezzetlerin özelliğini yitirmeden yaşatılması için uğraşıyoruz" diye konuştu. Dünyada coğrafi işaretli ürünlere yönelik özel bir tüketici profili oluşmaya başladığını da ifade eden Özer "Şimdi bize düşen Milas'ın coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımını yaparak ilçemize ekonomik getirisini arttırmaktır" dedi.