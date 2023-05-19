Cumhuriyet Halk Partisi’nden Rize’de birinci sıra adayı yüksek inşaat mühendisi Tahsin Ocaklı Meclis'e girdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den tam 46 yıl sonra milletvekili çıkarmayı başardı. Millet İttifakı tek liste olarak girdiği seçimde yüzde 21,46 oy oranıyla 1'nci sırada yer alan Tahsin Ocaklı'yı Meclis'e göndermeyi başardı. 46 yıl sonra Rize'den CHP milletvekili olarak Meclis'te yer alacak olan Tahsin Ocaklı, bunun "Türkiye'de değişimin başlangıcı için işaret olduğunu" söyledi ve "Farkımız görülecek" dedi.

LAZCA ÇALIŞMALARI VE ALBÜMÜ VAR

CHP'nin Rize'deki bu başarısının mimarlarından Tahsin Ocaklı, kentin en büyük ilçesi Ardeşen'de dünyaya geldi ve İTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu olarak uzun yıllar İstanbul'da inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. 2004 ve 2014 yıllarında Ardeşen'den belediye başkan adayı olan Ocaklı, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde de CHP'den 2'nci sırada milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti. Anadili Lazca olan ve bu dil için önemli çalışmalarda bulunan Ocaklı, İstanbul'da Lazca dil eğitimi veren bir kurumda öğretmenlik de yaptı. Bağlama çalıp türkü söyleyen Ocaklı'nın 8 eserden oluşan Lazca albümü de bulunuyor. 22 Mayıs Pazartesi açılacak TBMM'de 28'nci Dönem CHP Rize Milletvekili olarak yer alacak Ocaklı ile seçime birlikte girdiği İYİ Partili 2'nci sıra adayı Köksal Toptan ve Saadet Partili 3'üncü sıra adayı Muhammet Yıldız eşliğinde partisinin Rize'de 46 yıl sonra gelen bu zaferini konuştuk. Rize'nin iktidara her dönem verdiği yüksek desteğe rağmen kentin her dönem gerilediğini kaydeden Ocaklı, buna karşın Rizelinin kendilerine parlamentoda haklarını savunma görevi verdiğini söyledi.

Tahsin Ocaklı, Rize’nin Ardeşen İlçesinde dünyaya geldi. İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim gördü. Uzun yıllar İstanbul’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Tahsin Ocaklı, 2004 ve 2014 yıllarında Ardeşen Belediye Başkan adayı olarak karşımıza çıktı. Tahsin Ocaklı, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı da oldu. Tahsin Ocaklı evli ve iki çocuk babasıdır.

Rize’de milletvekili dağılımı:

Cumhur İttifakı: Yüzde: 73,75 Oy sayısı: 148.956 Milletvekili sayısı: 2

AK Parti : Yüzde 54,57 Oy sayısı: 110 bin 205 Milletvekili sayısı: 2

Millet İttifakı: Yüzde 21,14 Oy sayısı: 42 bin 696 Milletvekili sayısı: 1

CHP: Yüzde 21,14 Oy sayısı: 42 bin 696 Milletvekili sayısı: 1