Yüksel Taşkın, 1972 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Taşkın, aynı bölümde yüksek lisansını 1995 yılında ve doktorasını ise 2001 yılında tamamlamıştır. Öğrencilik yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteler Platformu'nda aktif olarak çalışmıştır.

Taşkın, 2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde akademik çalışmalarına başlamış ve farklı kurumlarda misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2009 yılında doçentlik unvanını ve 2015 yılında da profesörlük unvanını almıştır.

Ancak, 11 Ocak 2016'da yayımlanan Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığı için Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden 7 Şubat 2017 tarihinde ihraç edilmiştir.

Taşkın, 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü'nün AR-GE biriminde gönüllü olarak çalışmaya başlamıştır. 36. CHP Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimde Parti Meclisi'ne seçilmiştir. 2018 genel seçimlerinde İstanbul I. Bölge'den milletvekili adayı olmasına rağmen seçilememiştir.

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