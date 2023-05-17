CHP İkinci Tur Seçim Stratejisi Belli Oldu

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 4,61 puan gerisinde kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi, ikinci tur için stratejilerini belirledi.

Güvenlik Meseleleri Üzerine Kurulu Yeni Politika

Millet İttifakı, 28 Mayıs'taki ikinci turda politikanın "güvenlik" meseleleri üzerinden oluşturulacağını belirtti. Bu strateji doğrultusunda, 9 aydır sürdürülen ve etkisiz bulunan "Sana Söz Baharlar Gelecek" kampanyası rafa kaldırılacak ve yerine daha agresif bir dil benimsenecek.

Terörle İlişkilendirilen Algının Tersine Çevrilmesi

Kılıçdaroğlu, partisini terörle ilişkilendiren algıyı tersine çevirmeyi hedefliyor. Geliştirilen stratejiye göre terör ve güvenlik politikalarıyla ilgili karşı duruş sergilenecek. PKK ve FETÖ ile AK Parti'nin iç içe olduğu iddia edilecek.

AK Parti ve Hüda Par İlişkisi Vurgusu

tur stratejinde AK Parti ve Hüda Par arasındaki ilişki vurgulanacak. HÜDA-PAR ve Hizbullah ilişkisine dikkat çekilerek, "Hizbullah'ı meclise soktunuz" denilecek. Hüda Par'ın "Türküm" demediğine de vurgu yapılacak.

Diğer Siyasi Parti Liderleriyle Temaslar

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5 oy olan Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelinmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun bugün veya yarın Oğan'ı arayabileceği ifade ediliyor, ancak Muharrem İnce ile temas kurulması beklenmiyor.

Yenigün Haber Merkezi