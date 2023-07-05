Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) değişim tartışmaları sürerken, CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Ağbaba'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' hareketine destek verecek isimler arasında yer alacağı öne sürüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı partisinin bugünkü grup toplantısına katılmadığı da görülen Ağbaba'nın bu iddilarla ilgili ne söyleyeceği merak konusu olmuştu.

Ağbaba, 'değişim' çıkışına destek verecek isimler arasında yer alacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ağbaba, CHP'nin bugünkü grup toplantısına ise küçük bir operasyon geçirdiği için katılamadığını ifade etti.