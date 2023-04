Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri ile imzalanan protokol kapsamında ucuz kıyma ve kuşbaşı etler raflardaki yerini aldı.

Kilogramı 140 lira olan kıyma ile 150 lira olan kuşbaşı, Ramazan’ın birinci günü kameraların önünde satışa sunuldu. Ucuz et satın alan vatandaşların fotoğrafları, röportajları medyaya, sosyal medyaya servis edildi.

Gazeteciler ve politikacılar, o marketlere bir daha uğramadı.

CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem İstanbul 2. Bölge 12. sıra Milletvekili Adayı ve aynı zamanda 28. Dönem İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı olan Bahattin Turnalı, vatandaşların “ucuz et bulamıyoruz” şikayeti üzerine, müşteri gibi Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerini dolaştı. Bahattin Turnalı da dar gelirli vatandaşlar gibi o marketlerde ucuz et bulamadı. Roman Aktivist Bahattin Turnalı, 10 gün boyunca İstanbul’da Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerini dolaştı ama ucuz ucuz et bulamadı.

Bahattin Turnalı, yaptığı basın açıklamasında, ucuz etin satıldığı iddia edilen market ziyaretleriyle ilgili gözlemlerini şöyle aktardı:

BUGÜN GİT, YARIN GEL, BELKİ GELİR

“Sesini yetkililere duyuramayan dar gelirli vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi Mahmutbey yolu üzerindeki Tarım Kredi Kooperatifi Marketine gittim. Et reyonunda ucuz et bulamadım. Reyonda piyasa fiyatından satılan kasap köftelerden başka bir şey yoktu. Bir görevliye, ucuz et almak istediğimi söyledim. Görevli, ucuz etin bittiğini ne zaman geleceğini de bilmediğini söyledi. Daha sonraki günler aynı markete et almaya gittim ama her seferinde vatandaşlar gibi ben de boş reyonla karşılaştım.

Yine çok şikayet aldığımız Bahçelievler Siyavuşpaşa’daki Tarım Kredi Kooperatifi Marketine yağmur yağa yağa gittim. Et reyonunda ucuz et bulamadım. Reyonda 400 gramı 107 liradan satılan kıyma vardı. Görevliye ucuz etin ne zaman geleceğini sordum; ‘Belki cuma gelebilir’ dedi. Görevli, ‘Et gelse bile size kalır mı bilemem, kapanın elinde kalıyor’ diye ekledi.

BOŞ REYONLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİM

Cuma günü gittiğimde reyonu bomboş gördüm. Görevliye ucuz etin gelip gelmediğini sordum. Gelmediğini ve ne zaman geleceğini de bilmediklerini söyledi.

Ucuz etin satışa çıktığı günden bu yana diğer Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerini de dolaştım ama ucuz ete ulaşamadım. 10 gündür market market dolaşıyorum ve ucuz etin yüzünü bile görmedim. Delil olsun diye boş reyonların fotoğrafını çektim.

UCUZ ET HANGİ MARKETTEYSE SÖYLEYİN GİDİP ALALIM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde 10 gündür ucuz et satışı yok. Bu marketlerde ucuz etin var olduğunu iddia eden bir yetkili varsa lütfen bana o marketin adresini söylesin. Gidip alışveriş yaparak ucuz et arayan ama bulamayan vatandaşlara sosyal medya hesabımdan duyuracağım.

Bu marketlerde ucuz et olmadığını anlamak için marketin bulunduğu sokağa bakmanız yeterli. İzdihamlı uzun bir kuyruk varsa içeride et var demektir. Kuyruk yoksa zaten ucuz et yoktur. Bu üzücü manzaralar, güzel ülkemizdeki derin yoksulluğu gözler önüne seriyor.”

ERDOĞAN’A POTEMKİN KÖYÜ SENDROMU YAŞATIYORLAR

Dar gelirli vatandaşın ucuz et arayışının Ramazan’ın onuncu gününde yılan hikayesine döndüğünü belirten Bahattin Turnalı, bu olayı tarihteki Potemkin köyü skandalına benzetiyor. Gerçekte olmayan bir şeyin varmış gibi gösterilerek ülkenin Cumhurbaşkanı’na Potemkin Köyü sendromu yaşatıldığını iddia eden Turnalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rivayete göre bu terim ismini Çariçe II. Katerina’nın sevgilisi Grigori Aleksandroviç Potemkin’den almaktadır. Potemkin, II. Katarina tarafından “Yeni Rusya” (Güney Ukrayna) valisi olarak görevlendirildi. Potemkin valisi olduğu bu geniş alanda pek çok proje geliştirdi. Bu projelerin genel amacı pek çok açıdan geri kalmış ve savaşlardan harap düşmüş bölgenin yeniden yapılandırılmasıydı. Potemkin, henüz kesin bir başarıya ulaşmadığı sırada bölgenin II. Katerina tarafından ziyaret edileceğini öğrendi. Potemkin, mukavva ve tahtadan oluşan, yalnızca ön yüzü olan ve uzaktan bir ev gibi gözüken yapıları nehir boyunca dizdirdi. Bu sahte yapılar II. Katerina’nın güzergâhı boyunca çariçe ve beraberindeki heyeti etkilemek için kullanıldı. Potemkin bu sahte evler ile idare ettiği bölgede huzurun hüküm sürdüğünü göstermeye çalışmıştı. Göz boyama işlevi gören bu sahte evler tarihe Potemkin köyü olarak geçti.

Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifi ve iktidarın medyası Erdoğan’a adeta Potemkin köyü sendromu yaşatıyor. Erdoğan, 22 Mart’ta yayınlanan görüntülere bakarak halkın ucuz ete kavuştuğunu zannediyor olabilir. Ama gerçek öyle değil. Ucuz et yok, sadece varmış gibi yapılıyor.”

Turnalı, Et ve Süt Kurumu şubelerine de giderek buralarda da ucuz et olup olmadığını kontrol edeceğini ve belgeleyeceğini sözlerine ekledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ