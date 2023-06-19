CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in CHP ile ilgili ifadelerine, "CHP’yi tartışmak, tek adam partisinin sözcüsüne düşmez” dedi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, “CHP, bir bakıma kurultaylar partisidir. 'Genel başkan değişsin' diyenlerin, kendilerini de bu değişimin içine katmaları gerekir. Siyasi partilerin sahibi tabanlarıdır. Onların taleplerine kulak verilmesi esastır. ‘Kim gitsin kim gelsin’ tartışması CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızdan uzak bir tartışmadır." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun Twitter hesabından, "Partisinde demokrasinin esamesi okunmayan Ömer Çelik, ülkeye demokrasi getiren CHP’ye laf ediyor. CHP’yi tartışmak, tek adam partisinin sözcüsüne düşmez. Partimizin istikametini, tabanın kararı belirler. Tek kişi partileri, ‘kurultaylar partisi’ olmayı da değişimi de anlamaz." şeklinde sert bir tepki gösterdi.