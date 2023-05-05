CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un görüştüğü bir polis emeklisi sorunlarını anlatırken, “Bu hükümet bizi yok sayıyor. İlkokul, ortaokul, lise mezunu polis emeklilerine 3600 vermediler. Vücudumda 19 kurşun yarası var. Bize sahip çıkılsın. Yapamayacaklarsa, orada niye oturuyorlar?” dedi. Torun da, “O beşli çetelere verilen paralardan, bu ülkenin kaynaklarını sömürenlerden bu kaynaklar alınacak ve hak edene verilecek” diye konuştu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Torun, seçim çalışmaları kapsamında, Ordu’nun Ünye ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Torun’un karşılaştığı bir polis emeklisi, yaşadığı sorunları anlatarak, şunları söyledi:

“VÜCUDUMDA 19 KURŞUN YARASI VAR”

“İlkokul, ortaokul ve lise mezunu polis ve emeklileri… Mezarlıklara gitsin bu hükümetin bu üyeleri baksınlar, yüksekokul mezunları mı dolu? İlkokul, ortaokul ve lise mezunlarıyla bu ülke buraya geldi. Bizi yok saydılar. Bize 3600 ek gösterge vermediler. Asgari ücret 8500 lira, benim maaşım 9300 lira. Vücudumda 19 tane kurşun yarası var. Kafamdan ayağımın ucuna kadar. Bize reva görülen maaş bu. Bizi bu hükümet yok sayıyor.

“HER GÜN 3-5’İMİZ ÖLÜYOR”

O evinde yatarken, beni hanımım evde 3-5 kere kanlar içinde karşıladı. Devletimizin demiyorum, devletimizi idare eden idarecilerin bizlere verdiği değer bu. Bize sahip çıkılsın. 110 bin kişiyiz. Her gün 3-5’imiz ölüyor. Bir kısmımız intihar ediyor, bir kısmımız kanserle, veremle hastalıktan ölüyor. Devletimizin hiç mi bütçesi yok? Ama sıfırlamalara gelince vardı.

“YAPAMAYACAKLARSA NİYE ORADA OTURUYORLAR”

Bize sahip çıkılsın lütfen. Neden biz oy veriyoruz o zaman? Eğer bunları yapamayacaklarsa, orada niye oturuyorlar? 50-100 bin lira aylığı niye alıyorlar?

“KAYNAKLAR ÇETELERDEN ALINACAK, HAK EDENE VERİLECEK”

Torun da şu ifadeleri kullandı:

“Biz, hak, hukuk ve adalet diyoruz. Bu ülkede senin gazin benim gazim, senin şehidin benim şehidim olamaz. Bunu lafta söylemiyoruz. İnşallah bu adaleti sağlayacağız. Sizler bu ülke için kan döktünüz, ter döktünüz. Elbette ki emeklilik hatanızda da refahınızın iyi olması lazım. En azından kimseye muhtaç olmadan, huzur içinde yaşamamız lazım. İstiyoruz ki herkes hakkını alsın. O beşli çetelere verilen paralardan, haksız kazanç elde edenlerden, bu ülkenin kaynaklarını sömürenlerden bu kaynaklar alınacak ve hak edene verilecek. Bu kaynakları hepimize fazlasıyla yeter, yeter ki adaletli olalım.”