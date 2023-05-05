Seçime sayılı günler kala milletvekilleri bölgelerinde destek çağrılarını sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu CHP, Diyarbakır'dan milletvekili adayı yaptı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Fis köyüne giden Sezgin Tanrıkulu, burada bir de video çekti. Tanrıkulu, videoyla birlikte "Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar" ifadelerini kullandı.

PKK'NIN KURULDUĞU KÖYDEN VİDEO GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP'den açık açık destek geldikten sonra Tanrıkulu'nun Fis köyünden böyle bir video yayınlaması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Fis köyünün ne anlama geldiğine dair paylaşımlar yaparak tepkilerini dile getirdi. PKK, 1978 yılında, Lice'nin Fis köyünde Abdullah Öcalan ve kendisini destekleyen 21 kişi tarafından kurulmuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ