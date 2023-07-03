CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Ankara'daki parti genel merkezine 10 gün sürecek değişim ve adalet yürüyüşünü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösterdi. Öztrak, "Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün." ifadelerini kullandı.

Kendisinin İddiaları Akıl İşi Değildir

CHP Sözcüsü Öztrak, "Belediye başkanları öncelikle kendi illerinin, ilçelerinin sorunlarını çözmeli, hemşerilerine en iyi hizmeti vermeye çalışmalı. Tanju Özcan, vereceği hizmetlerde hükümet engel çıkardığı için yürüseydi başımızın üzerinde yeri vardı. Kendisinin iddiaları akıl işi değildir. Ama bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün" dedi.