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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, üniversitelerin Ekim ayında başlaması kararlaştırılmışken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Eylül ayında yurtlarda konaklamayan öğrencilerden ücret talep etmesine tepki gösterdi.

Üniversite öğrencilerini barınma krizi beklediğini ifade eden ve üniversiteler açılmadan önce bu krizin çözülmesi için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi veren CHP'li Kış, "görevi öğrencilerin barınma sorununu çözmek olan Bakanlık, geçim sıkıntısı içindeki aileleri ve öğrencileri zor durumda bırakmıştır" dedi. KYK'nın, Eylül ayında konaklamayan öğrencilerden yurt ücreti istemesinin kabul edilemez olduğunu belirten Kış, üniversite okumaya giden öğrencileri büyük bir ekonomik kriz beklerken bu şekilde ücret tahsil edilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Bu mağduriyetin derhal giderilmesi gerektiğini vurgulayan CHP'li Kış, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a yazılı soru önergesi verdi. Kış, önergesinde şu sorulara yer verdi:

1- YÖK üniversitelerin Ekim ayında başlamasına yönelik açıklama yapmışken KYK'nın üniversite öğrencilerinden kalmadıkları Eylül ayı için yatak ücreti talep ettiği iddiaları doğru mudur?

2- "Okullar açılmadan önce gelip kalamazsınız" dediğiniz yurtlar için Eylül ayında tahsil ettiğiniz ücretleri öğrencilere geri ödemeyi düşünüyor musunuz?

3- Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşarken, asgari ücretli, emeklilerimiz üniversiteye gönderdiği çocuklarının ihtiyaçlarını, barınma ücretini karşılamada sıkıntılar yaşarken, öğrencilerimizin barınma sıkıntısına dair bir çözümünüz var mıdır?

4- Üniversitelerin açılış tarihinin Ekim ayına ertelenme kararının ardında öğrencilerin yaşayacağı barınma krizi mi etkili olmuştur?