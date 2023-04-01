Kahramanmaraş merkezli deprem ile birlikte tartışmaların odağına oturan Kızılay’da şimdi de soda krizi ortaya çıktı. Çadır kriziyle gündeme gelen Kızılay’da, şimdi de soda krizi ortaya çıktı. Yıllardır, Türkiye’nin hemen her yerindeki marketlerde satılan Kızılay’ının maden sularıyla ilgili iddialar bir türlü yanıtlanamadı. Kızılay maden sularının üretildiği ve depolandığı alanlardaki görüntüler kamuoyunda büyük infial uyandırdı. Söz konusu kirlilikle ilgili Kızılay yönetimi kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapmadı. Kızılay’ın maden suyunda insan sağlığını etkileyecek şekilde yüksek miktarda arsenik (ağır metaller) tespit edildiğinin de ortaya çıkmasının ardından CHP’nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi konuya dair açıklamalarda bulundu.

HALK SAĞLIĞINI ÖNCELEYEN SAĞLIK SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR

Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi vererek skandal olayın ayrıntılarını soran CHP’li Akkuş İlgezdi, “Halk sağlığını etkileyen ve çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gereken bu konuyu sadece yüksek miktarda arsenik içeren maden sularına indirgeyemeyiz. Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün denetim bulgularını, söz konusu madensuyunun analiz ettirilip ettirilmediğini ve analiz sonuçlarının ne olduğunu da ayrıntılarıyla bilmemiz gerekir.Sorun Kızılay Maden Suyu ile sınırlı da olmayabilir. Hem diğer şişelenmiş maden sularının hem de içme sularının ne sıklıkla denetlendiği ve analiz sonuçlarının ne olduğu bilinmemektedir. Ülkemizde halkın sağlığını önceleyen ve halkın bilgi alma hakkını gözeten sağlık politikalarının uygulandığı bir sağlık sistemine ihtiyacımız var” dedi.

YÜKSEK MİKTARDA ARSENİĞE MARUZ KALINIRSA…

Dünya Sağlık Örgütü’nün, arseniği halk sağlığı açısından endişe yaratan en tehlikeli 10 kimyasal arasında sınıflandırdığını hatırlatan CHP’li Akkuş İlgezdi, “Yüksek seviyelerde arsenik içeren yeraltı suları, bu suyla hazırlanan gıdaların ve yine bu su kaynaklarıyla sulanan gıda mahsullerinin tüketimi yoluyla, insanlar yüksek miktarda arseniğe maruz kalmaktadır. Bir tahmine göre, yalnızca Bangladeş'te yılda yaklaşık 43.000 ölüm, kronik arsenik zehirlenmesine bağlanmaktadır. Su ve gıda ile uzun süreli arseniğe maruz kalınması kronik arsenik zehirlenmesine yol açabilir. Arsenik deri kanseri hastalığının yanı sıra mesane ve akciğerlerde de kanser hastalığına neden olabilir. Ayrıca anne karnında ya da erken çocukluk döneminde arsenik ekilenimi, kanserler, akciğer hastalıkları, kalp krizleri ve böbrek yetmezliği nedeniyle erken yaşta ölümlere neden olabilmektedir” diye konuştu.

AKKUŞ İLGEZDİ’DEN SORU ÖNERGESİ

Herhangi bir sağlık sorununa yol açılmaması için tüketime sunulan içme sularında arsenik düzeyinin sınır değeri aşmaması gerektiğine değinen CHP’li Akkuş İlgezdi, sözlerine şöyle devam etti:

“Fakat ne yazık ki bu mümkün olmamış. Olması gerekenin 2 katı arsenik içeren maden suları, adeta zehir gibi marketlerde raflardaki yerini almıştır. Üstelik fabrikada maden suyunun dinlendirildiği bölümde havuz olarak adlandırılan alanın duvarlarındaki rutubet ve kirlilik bizleri halk sağlığı açısından endişelendirmektedir. Tüm bu iddiaların açığa kavuşması ve konunun ilgili bakanlıkça denetlenmesi amacıyla Sayın Bakan Fahrettin Koca’ya verdiğimiz soru önergesinin ve konunun takipçisi olacağız.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin vermiş olduğu soru önergesi ise şöyle;

1-Kızılay maden suları son 3 ay içerisinde hangi marketler zincirine ve hangi küçük işletmelere verilmiştir ve kaç şişe maden suyu dağıtıma yollanmıştır?

2- Dağıtılan Kızılay maden sularının kaçına laboratuvar analizi yaptırılmıştır? Kaçına yaptırılmamıştır? Analiz sonuçları nedir?

3- Kızılay’ın maden suyunda insan sağlığını etkileyecek şekilde yüksek miktarda arsenik (ağır metaller) tespit edildiği ortaya çıkmasının ardından bakanlığınızca Kızılay üzerinde herhangi bir yaptırımınız olmuş mudur? Bakanlığınız konuya ilişkin soruşturma başlatmış mıdır?

4- Olması gerekenin iki katı arsenik içerdiği için bir zehire dönüşen Kızılay maden sularını dağıtıma çıkaran sorumluların tespiti yapılmış mıdır? Haklarında işlem başlatılmış mıdır?

5- Migros Kızılay’dan aldığı maden sularına analiz yaptırması çok yerinde bir tutum olmakla birlikte bu analizi yaptırmadan yüklü miktardaki maden sularını tüketime sunsaydı bunun insan sağlığına olumsuz etkileri bakanlığınızca nasıl telafi edilecekti?

6- Bugüne dağıtımı yapılan Kızılay maden sularında, olması gerekenin iki katı arsenik içeren ne kadar maden suyu vardır?

7- Piyasada satışa sunulmuş tüm Kızılay maden sularının toplatılması ve laboratuvar analizine sokulmasına ilişkin bakanlığınızca bir girişimde bulunulmuş mudur? Bulunulmadıysa nedeni nedir?

8- Dünya Sağlık Örgütü, arseniği halk sağlığı açısından endişe yaratan en tehlikeli 10 kimyasal arasında sınıflandırdığı bilinmektedir. Kızılay maden sularından kaynaklı yüksek miktarda arsenikten zehirlenen vaka tespit edilmiş midir?

9- Mevzuata göre üç ayda bir denetlemesi gereken Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 2019’dan bu yana denetim bulguları nedir? Söz konusu madensuyu kaç kez akredite laboratuvarda analiz edilmiştir ve analiz sonuçları nedir?

10- Maden suyu fabrikasında, maden suyunun dinlendirildiği bölümde bulunan, havuz olarak adlandırılan alanın duvarları ve tavanındaki rutubet, kirlilik, hijyenden uzak görüntülerden, maden suyunun depolandığı alanın yosunlaşması görüntülerinden bakanlığınızın bilgisi var mıdır?

11- Söz konusu hijyenik olmayan depo görüntülerinden bilginiz var ise bakanlığınızca bir denetiminiz olmuş mudur? Olmadıysa denetim ve soruşturma için neyi bekliyorsunuz?

12- Fabrikada maden suyu üretiminde çalışan personele, 21 Marttan 27 Mart Pazartesi günü sabah 08.00’a kadar üretime ara verildiği bildirildiği bilgisi doğru mudur? Neden üretimin durdurulması kararı alınmıştır?