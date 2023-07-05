CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’de değişim çağrılarına yanıt vererek, “Süreci yönetmek bir tek genel başkanımızın değil tüm CHP'lilerin görevidir” dedi.

“Yaklaşan yerel seçimler için bu ülkenin aydınlık geleceğine inananların umutlarını tazelememiz gerekiyor.” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, “Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet değerlerine bağlı, sosyal demokrat bir partiyi, onun genel başkanını değerlerinden kopmadan toplumun tüm kesimlerinden oy alabilir hale getirmek büyük bir değişimdir. Seçim süreci devam ederken sadece üzgünüz diyerek oturmak yetmiyor. Hatalarımızı düzelterek, eksikliklerimizi gidererek yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor. Adalet Yürüşü ile başlayan değişim sürmelidir. Bu süreci yönetmek bir tek genel başkanımızın değil tüm CHP’lilerin görevidir. Yapmamız gereken Halil İbrahim sofralarında birleşerek mücadeleye devam ederek, değişimin bir gün değil bir hayat boyu sürdüğünü bilerek süreci yönetmektir.” ifadelerini kullandı.